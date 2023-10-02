Kadıköy'de motosiklet sürücülerine denetleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, motosiklet ve elektrikli bisikletlere yönelik Söğütlüçeşme Caddesi'nde denetim yaptı. Kadıköy'de motosiklet ve elektrikli bisiklet kullanıcılarına yönelik denetimde 35 bin 770 lira ceza yazıldı.