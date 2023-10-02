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Kadıköy'de motosiklet sürücülerine denetleme

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Kadıköy'de motosiklet sürücülerine denetleme
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, motosiklet ve elektrikli bisikletlere yönelik Söğütlüçeşme Caddesi'nde denetim yaptı. Kadıköy'de motosiklet ve elektrikli bisiklet kullanıcılarına yönelik denetimde 35 bin 770 lira ceza yazıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, motosiklet ve elektrikli bisikletlere yönelik Söğütlüçeşme Caddesi'nde denetim yaptı. Kadıköy'de motosiklet ve elektrikli bisiklet kullanıcılarına yönelik denetimde 35 bin 770 lira ceza yazıldı.

Denetimlerde, motosiklet ve elektrikli bisikletlerin yaya yollarında kullanılması, kask kullanımı, yaya ve trafik güvenliği açısından ihlaller kontrol edildi.

Kural ihlali yapan 32 motosiklet sürücüsüne toplam 35 bin 770 lira ceza uygulandı. 3 motosiklet ise ehliyet yetersizliğinden bağlanarak otoparka çekildi.

Ekipler ayrıca, motosiklet sürücülerine kask, eldiven ve koruyucu ekipman takmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak:Haber Kaynağı

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