Kadıköy'de kırmızı ışık ihlali denetimleri devam ediyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polisleri, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde iki noktada denetim noktası oluşturdu. Kadıköy'de dron desteğiyle yapılan kırmızı ışık ihlali denetiminde kurallara uymayan sürücülere para cezası kesildi.