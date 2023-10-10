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Kadıköy'de dron destekli yaya geçidi denetimi uygulandı

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Kadıköy'de dron destekli yaya geçidi denetimi uygulandı
Kadıköy'de, dron destekli denetimde yayalara geçiş hakkı vermediği tespit edilen sürücülere para cezası kesildi.

Kadıköy'de, dron destekli denetimde yayalara geçiş hakkı vermediği tespit edilen sürücülere para cezası kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler ile sivil trafik polisleri, Söğütlüçeşme'de yaya geçidinde denetim noktası oluşturdu.

Dron destekli denetimde, yaya geçidinde yayalara öncelik vermeyen sürücüler belirlendi.

Tespit edilen sürücülere 1979'ar lira para cezası kesildi.

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