Kadıköy'de D-100 Karayolu'nda Meydana Gelen Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kadıköy, D-100 Karayolu üzerinde yaşanan trafik kazasında iki İETT otobüsü ve bir servis minibüsü karıştı. Bu kaza sonucu 2 vatandaş yaralandı ve yol üzerinde yoğun bir trafik oluştu.

Kaza Detayları

Sabahın erken saatlerinde, yaklaşık 06.30'da, Kadıköy D-100 Karayolu Göztepe bölgesinde bir trafik kazası yaşandı. Kazanın sebebi, Kadıköy istikametine seyir halinde olan ve 34 DL 2361 plakaya sahip İETT otobüsünün, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle meydana geldi. Bu kontrol kaybı sonucu otobüs, 34 HO 2950 plakalı diğer bir İETT otobüsüne çarpıştı. İlk çarpışmanın etkisiyle 34 DL 2361 plakalı otobüs, 34 LAK 978 plakalı servis minibüsüne de arkadan çarptı.

Yaralıların Durumu

Kazada, servis minibüsünde bulunan 2 yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralanan kişiler, bölgedeki bir özel hastaneye kendi olanaklarıyla başvurdu. Kazanın hemen ardından, bölgeye hem polis hem de sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası yolun iki şeridi güvenlik tedbirleri sebebiyle trafiğe kapatıldı, bu nedenle bölgede ciddi bir trafik yoğunluğu meydana geldi. D-100 Karayolu üzerinde Kadıköy yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza bölgesindeki araçların kaldırılması adına İBB'ye ait bir çekici talep edildi. Polis ekipleri, kaza hakkında detaylı incelemelerde bulundu.