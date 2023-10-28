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​​​​​​​Kadıköy'de coşkulu 100. Yıl kutlaması

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​​​​​​​Kadıköy'de coşkulu 100. Yıl kutlaması
Her yıl Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının merkezi olan Kadıköy’de 100. yıl coşkusu, Zülfü Livaneli’nin Caddebostan Sahili’nde vereceği dev konserle devam edecek.

Kadıköy Belediyesi, Cumhuriyetimizin 100. yılında Bağdat Caddesi’nde Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü gerçekleştirecek.

Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü, Kadıköy’de büyük bir coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Bağdat Caddesi’nde düzenlenen Cumhuriyet yürüyüşleri ile her yıl 29 Ekim kutlamalarının merkezi haline gelen Kadıköy, Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde ise daha coşkulu kutlamalara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kadıköy Belediyesi tarafından günler öncesinden başlayan Cumhuriyet etkinlikleri, 29 Ekim’de gerçekleştirilecek iki büyük kutlama programıyla 100. yıl coşkusunu doruğa çıkaracak.

Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü 19.23’te Bağdat Caddesi’nde

Kadıköy’de Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamalarının merkezi ise her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce Cumhuriyet sevdalısını ağırlayacak olan Bağdat Caddesi olacak. 29 Ekim 1923’te ilan edilen Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü nedeniyle 19.23’te Suadiye Işıklar’da başlayacak Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü için tüm hazırlıklar tamamlandı. Kadıköy Belediyesi tarafından binlerce Türk bayrağı, Atatürk posteri ve meşalenin dağıtılacağı yürüyüş, Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı’nın İskele Sokak’ta yapacağı kutlama konuşmasının ardından son bulacak.

100. yıl konseri Zülfü Livaneli’nden

Birbirinden özel Cumhuriyet şarkıları ve marşları eşliğinde yapılacak yürüyüşün ardından 100. yıl coşkusu, Caddebostan Sahili’nde Zülfü Livaneli Konseri ile devam edecek. Usta sanatçı Zülfü Livaneli’ye solist olarak Zeynep Helvaşi, Teyfik Rodos ve Görkem Ezgi Yıldırım yanı sıra şef Rengim Gökmen yönetimindeki Eskişehir Belediyesi Senfoni Orkestrası da eşlik edecek. Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü ve Zülfü Livaneli’nin 100. Yıl Konseri, Kadıköy Belediyesi tarafından çok sayıda kamera ve drone çekimleriyle canlı olarak sosyal medya platformlarından da yayınlanacak.

“Cumhuriyet’in Aydınlık Yüzü Kadıköy” sloganıyla Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü karşılamaya hazırlanan Kadıköy Belediyesi, günlerdir Cumhuriyet Bandosu eşliğinde Kadıköy’ün sokaklarında ve caddelerinde Türk Bayrağı dağıtıyor. Kadıköy’ün tüm mahallelerini tek tek dolaşan Cumhuriyet Bandosu ve beraberindeki ekipler, Kadıköy’ü ay yıldızlı bayraklarla donatıyor. 100. yıl kutlamalarını sokaklara taşıyan Kadıköy Belediyesi, kültür ve spor merkezlerinde düzenlediği etkinliklerle de Kadıköylülere Cumhuriyetimizin 100. yıl coşkusunu doyasıya yaşatmaya devam ediyor.

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