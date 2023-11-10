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Kadıköy'de binlerce kişi ATA'ya Saygı Zinciri oluşturdu

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Kadıköy'de binlerce kişi ATA'ya Saygı Zinciri oluşturdu
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 85. yılında, Kadıköy’de binlerce kişinin el ele tutuşarak oluşturduğu “Ata’ya Saygı Zinciri” ile anıldı.

Cumhuriyet’in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 85. yılında anmak için Kadıköy Belediyesi tarafından Fenerbahçe Orduevi ile Suadiye arasındaki sahil yolunda Ata’ya Saygı Zinciri oluşturuldu. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın da katıldığı programda, saat 9’u 5 geçe sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşuna geçildi. 7’den 70’e herkesin yer aldığı anma törenine denizden de kanolar, sandallar ve tekneler, sirenlerini çalarak katıldı. Törene katılan dalgıçlar ise denizin altında dev Atatürk posteri ve Türk bayrağı açarak denizin yüzeyine çıkardı. Havadan ise paramotorlar Atatürk posteri ve Türk bayrağı açarak törene katıldı. Program, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın söylenmesiyle sona erdi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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