  1. Anasayfa
  2. İstanbul
  3. Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosunda bazı duraklarda sefer yapılamıyor

Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosunda bazı duraklarda sefer yapılamıyor

Yayınlanma:
Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosunda bazı duraklarda sefer yapılamıyor
Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattındaki arıza nedeniyle seferler bazı duraklar arasında yapılıyor.

Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattındaki arıza nedeniyle seferler bazı duraklar arasında yapılıyor.

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, "M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kadıköy-Hastane/Adliye ve Yakacık-Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonları arasında yapılmaktadır." bilgisi verildi.

Kaynak:Haber Kaynağı

İstanbul
İstanbul'da trafik yoğunluğu
İstanbul'da trafik yoğunluğu
Kartal'da eğitim çalıştayı yapıldı
Kartal'da eğitim çalıştayı yapıldı
2 BİN YILLIK SOKAKLARDA YOLCULUK BAŞLIYOR
2 BİN YILLIK SOKAKLARDA YOLCULUK BAŞLIYOR
İstanbul’da Protestocular Emniyet Güçlerine Saldırdı: 5 Kişi Gözaltına Alındı 1 Kişi Vefat Etti
İstanbul’da Protestocular Emniyet Güçlerine Saldırdı: 5 Kişi Gözaltına Alındı 1 Kişi Vefat Etti
İstanbul’da metrobüs kazası
İstanbul’da metrobüs kazası
İstanbul'da Yabancılar Patlama Yaptı: Hangi Ülkenin Vatandaşı İstanbul'u Tercih Ediyor?
İstanbul'da Yabancılar Patlama Yaptı: Hangi Ülkenin Vatandaşı İstanbul'u Tercih Ediyor?
Engelsiz Yaşam Merkezi yeni yerinde
Engelsiz Yaşam Merkezi yeni yerinde