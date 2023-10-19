Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosunda bazı duraklarda sefer yapılamıyor

Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattındaki arıza nedeniyle seferler bazı duraklar arasında yapılıyor.

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, "M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kadıköy-Hastane/Adliye ve Yakacık-Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonları arasında yapılmaktadır." bilgisi verildi.