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Kadıköy depremzede çiftçilerin yanında

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Kadıköy depremzede çiftçilerin yanında
Kadıköy Belediyesi, depremzede çiftçilerin ürettiği ürünleri Kadıköy’e getirerek deprem dayanışma pazarları kurmaya devam ediyor. Pazardan elde edilen tüm gelir, depremden etkilenen üreticilere gönderiliyor. 30’dan fazla ürünün yer aldığı dayanışma pazarlarının altıncısı, 24 Eylül Pazar günü Kadıköy Belediyesi bahçesinde kurulacak.

Kadıköy Belediyesi, depremzede çiftçilerin ürettiği ürünleri Kadıköy’e getirerek deprem dayanışma pazarları kurmaya devam ediyor. Pazardan elde edilen tüm gelir, depremden etkilenen üreticilere gönderiliyor. 30’dan fazla ürünün yer aldığı dayanışma pazarlarının altıncısı, 24 Eylül Pazar günü Kadıköy Belediyesi bahçesinde kurulacak.

Kadıköy Belediyesi, depremzede çiftçilerden ve kooperatiflerden aldığı ürünlerle Deprem Dayanışma Pazarı kurarak dayanışmayı büyütmeye devam ediyor. Bu hafta sonu altıncı kez kurulacak pazarda Erzin Kooperatifi, Defne Kadın Kooperatifi, Samandağ Kadın Kooperatifi, Vakıfköy Kooperatifi ve Hatay Deprem Dayanışma Kooperatifi’nden alınan yerel ürünler tezgâhlardaki yerini alacak. Elde edilen gelirin tamamının depremzede çiftçilere gönderildiği pazarda kredi kartıyla da alışveriş yapılabilecek.

Kadıköy Belediyesi Deprem Dayanışma Pazarı, 24 Eylül Pazar günü Kadıköy Belediyesi’nin bahçesinde kurulacak ve saat 11.00 - 18.00 saatleri arasında açık olacak.

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