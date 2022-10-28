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Kadıköy'de kontrolden çıkan İETT otobüsü araçlara ve müze duvarına çarptı
İstanbul Kadıköy'de kontrolden çıkan İETT otobüsü önce park halindeki araçlara, ardından Müze Gazhane'nin duvarına çarparak durabildi.
İSTANBUL 28.10.2022, 12:36
Uzunçayır Caddesi'nde seyir halindeki İETT otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı.
Yol kenarında park halindeki 2 otomobile çarpan otobüs, ardından kaldırıma çıkıp Müze Gazhane'nin duvarına çarparak durabildi.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken, ekiplerin çalışmalarının ardından yolcu otobüsü kaldırıldı.
Kazada yaralanan olmazken olay sırasında yolcusu bulunmadığı öğrenilen otobüs ile çarptığı araçlarda ve müzenin duvarında hasar oluştu.
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