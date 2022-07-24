Kadıköy'de adres tarifinden bıkan simitçi tezgahına tabela koydu

Kozyatağı metro istasyonu çıkışında simit satan Özkan Aydoğdu, sürekli adres tarif etmekten bıktığı için üzerinde önemli yerlerin adreslerinin yer aldığı tabelayı tezgahın önüne koyarak önlem aldı.

Kadıköy'deki istasyonun 2 numaralı çıkışının önünde 13 yıldır satıcılık yapan Aydoğdu'nun aklına vatandaşların metrodan çıkıp kendisine sürekli adres sormasını önlemek için bir fikir geldi.

Aydoğdu, pratik olması için sıklıkla sorulan hastaneler, bankalar, okul, toplu taşımada kullanılan duraklar, iş merkezleri, alışveriş mekanları ve mağazalar gibi önemli yerlerin adreslerinin bulunduğu tabelayı hazırlatarak, simit arabasının önüne koydu.

Tabela sayesinde vatandaşların adres bulmakta zorlanmayacağını düşünen Aydoğdu, artık eskisi kadar sık sık adres tarif etmeyeceğini umuyor.