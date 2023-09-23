Kadıköy Çizgi Festivali: Türkiye'nin En İyi Çizerlerini ve Karikatüristlerini Bir Araya Getiren Olağanüstü Etkinlik

Türkiye'nin en prestijli çizerlerini ve karikatüristlerini bir araya getiren Kadıköy Çizgi Festivali, Yoğurtçu Parkı'nın yeşil sahalarında sanatseverlerle buluşuyor. İstanbul'un dört bir yanından çizgi sanatı tutkunları, festivalin rengârenk etkinliklerini kaçırmamak için Kadıköy'e koşuyor. Havanın da güzel olduğu hafta sonlarında, festival alanı çizim atölyeleri, animasyon gösterimleri, ünlü sanatçıların imza günleri ve çeşitli etkinliklerle dolup taşıyor.

Birbirinden Eğlenceli Etkinlikler ve Atölyeler

Gençler, yetişkinler ve çocuklar için tasarlanmış atölyeler ve etkinlikler, festivalin en dikkat çekici yönlerinden biri. Çizgi romanlar, karikatür dergileri ve çeşitli ürünler, meraklı gözlerle incelemek için alıcı buluyor.

Kadıköy Belediye Başkanı'ndan Festival Açıklaması

Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı, festivalin bu yıl da büyük ilgi gördüğünü belirtti. "Bu festivalle amacımız, çizgi sanatını ve karikatürü mahalleliyle bir araya getirmek," diyen Odabaşı, festivalin Türkiye'nin en önemli çizerlerinin eserlerini, yayınlarını ve etkinliklerini bir araya getirdiğini vurguladı.

Ünlü Yönetmen ve Senaristlerden Festival Yorumları

Festivali ziyaret eden ünlü yönetmen Harun Özakancı da Kadıköy Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti. Özakancı, "Bu festival, çizgi sanatına gönül vermiş kişileri bir araya getirmek için eşsiz bir fırsat," dedi.

Ziyaretçi Yorumları: Kadıköy Çizgi Festivali Nerede Olursa Olsun Kaçırılmamalı

Büyükçekmece'den festival için gelen Hasan Dalkılıç, "Bu festivalin her yılını kaçırmamaya çalışıyorum. Nerede olursa olayım, buraya gelirim," diye belirtti. Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Melek Gümülük ise, "Bu tür etkinlikler, çizgi sanatı tutkunları için bulunmaz bir fırsat," dedi.

Film Gösterimleri ve Canlı Çizim Etkinlikleri

Bu yıl festivalde, 1977'den 1983'e kadar yayınlanmış olan Star Wars Orijinal Üçlemesi'nin gösterimleri de yer alıyor. Festival ziyaretçileri, ünlü çizerlerin canlı çizim performanslarını da izleyebiliyor.

Öne Çıkan Söyleşiler ve Mezatlar

Ünlü karikatürist Emrah Ablak da festivalde bir söyleşi düzenleyecek. Mezat bölümünde ise nadir bulunan çizgi romanlar ve karikatürler, açık artırma ile ziyaretçilere sunulacak.