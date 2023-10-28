Kadıköy Belediyesi'nin Çocuklarla Özel Cumhuriyet Etkinlikleri

Kadıköy Belediyesi, Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü unutulmaz etkinliklerle taçlandırıyor. Kreşlerde eğitim alan minik yaratıcılar, Atatürk ve Cumhuriyet’e dair hazırladıkları eserlerle “Atatürk’ün Çocukları 100. Yılı Kutluyor” sergisini ziyaretçilere sundu.

Renkli Anların Merkezinde: Atatürk ve Cumhuriyet Sergisi

Bu muhteşem sergi, Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi'nin fuaye alanında düzenlendi. Sergide, çocuklar ve aileleri Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşayarak, şarkılar söyledi ve keyifli vakit geçirdi.

Başkan Odabaşı’nın Özel Anları ve Mesajları

Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı, serginin her köşesini ziyaret ederek miniklerin hazırladığı eserleri yakından inceledi. Odabaşı, “Cumhuriyetimizin 100. yılını burada, geleceğimizin teminatı olan çocuklarla kutlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de vurguladığı üzere çocuklarımız, yarının büyükleri olarak yetişiyor. Kadıköy Belediyesi olarak onlara, Cumhuriyet değerleri ışığında en iyi eğitimi sunmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

29 Ekim Cumhuriyet Yürüyüşü ve Özel Konser Daveti

Odabaşı ayrıca, 29 Ekim’de gerçekleşecek olan Cumhuriyet Yürüyüşü ve Zülfü Livaneli konseri hakkında bilgi verdi. "Tıpkı her yıl olduğu gibi, bu yıl da 29 Ekim'de saat 19:23'te Bağdat Caddesi, Suadiye Işıklar’dan başlayacak olan Cumhuriyet Yürüyüşümüze ve sonrasında saat 21:00’de Caddebostan Sahili'nde düzenlenecek olan Zülfü Livaneli konserine tüm halkımızı davet ediyorum." şeklinde bir çağrıda bulundu.

Kadıköy Belediyesi'nin bu özel etkinlikleri, hem çocuklarda hem de büyüklerde Cumhuriyet sevgisini pekiştiriyor ve tüm Kadıköy'ü bu coşkuya ortak ediyor.