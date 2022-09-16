Kadıköy Belediyesine grev kararı asıldı

Aralarında Ataşehir, Maltepe ve Kartal Belediyelerinden Genel-İş üyelerinin de bulunduğu işçiler ve sendikanın diğer şubelerinin yöneticileri, Kadıköy Belediyesinin Hasanpaşa'daki binasının bahçesinde toplandı. İşçiler, burada sloganlar attı, davul ve zurna eşliğinde halay çekti.

DİSK Genel-İş Sendikası İstanbul Anadolu Yakası 1. Şube Başkanı Murat Aydoğan, açıklamasında, yaklaşık 3,5 aydır devam eden toplu sözleşme sürecinde Kadıköy Belediyesi ile görüştüklerini dile getirdi.