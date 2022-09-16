Kadıköy Belediyesine grev kararı asıldı

DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası, Kadıköy Belediyesi ile 2 bin 300 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, belediye binası girişine grev kararı astı.

İSTANBUL 16.09.2022, 22:32
Kadıköy Belediyesine grev kararı asıldı

Aralarında Ataşehir, Maltepe ve Kartal Belediyelerinden Genel-İş üyelerinin de bulunduğu işçiler ve sendikanın diğer şubelerinin yöneticileri, Kadıköy Belediyesinin Hasanpaşa'daki binasının bahçesinde toplandı. İşçiler, burada sloganlar attı, davul ve zurna eşliğinde halay çekti.

DİSK Genel-İş Sendikası İstanbul Anadolu Yakası 1. Şube Başkanı Murat Aydoğan, açıklamasında, yaklaşık 3,5 aydır devam eden toplu sözleşme sürecinde Kadıköy Belediyesi ile görüştüklerini dile getirdi.

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