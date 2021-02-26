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KADIKÖY AFETLERE ADIM ADIM HAZIRLANIYOR

Elazığ, İzmir gibi depremlerde ön saflarda yer alarak dikkatleri üzerine çeken Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı (BAK KADIKÖY), Kadıköy’deki tüm kamu personeline ve afetlere karşı hazır olmak isteyen yurttaşlara çevrimiçi olarak ‘Afet Bilinci Eğitimleri’ verecek.

KADIKÖY AFETLERE ADIM ADIM HAZIRLANIYOR

Türkiye’yi sarsan afetlerin hemen ardından adını duyduğumuz BAK Kadıköy, sahada edindikleri deneyim ve teorik bilgilerini daha geniş kitlelere ulaştırmak üzere yola çıktı. Ekip 2005 yılından bugüne sahada aktif olarak gerek teorik gerekse de uygulamalı eğitimler vermekte.  2017 yılından bu yana Kadıköy Belediyesi’nin Kozyatağı’nda bulunan Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkında düzenlenen periyodik eğitimler ve etkinlikler ile her yaştan Kadıköylüye ulaşan ve pandemi nedeniyle parkta verilen yüz yüze eğitimlere ara vermek zorunda kalan BAK Kadıköy ekibi, çalışmalarına çevrimiçi düzenledikleri “Afet Bilinci Eğitimleri” ile devam ediyor. İstanbul Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ve Kadıköy Kaymakamlığı işbirliğiyle düzenlenen “Afet Bilinci Eğitimleri” ile Kadıköy’deki tüm kamu personeline ve konuyla ilgili bilgi sahibi olmak isteyen yurttaşlara ulaşıyor. Bu kapsamda, Ankara Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezinde (AFADEM) "Afet Farkındalık Eğitmen Eğitimi" alan 4 eğitmen, bilgileri ve deneyimlerini Kadıköylülere aktarıyor. Yazılı ve uygulamalı sınavlarda gösterdikleri başarı sonucunda AFAD tarafından sertifika almaya hak kazanan eğitmenler çevrimiçi eğitimlere öncelikli olarak Kadıköy’de görev yapan kamu personellerinden başladı. Kadıköy’de çalışan tüm kamu kurumlarında çalışan personelin ve muhtarlıklar aracılığıyla konuya ilgi duyan vatandaşların eğitilmesinin hedeflendiği eğitimler sonrasında katılımcılara AFAD tarafından “Katılımcı Belgesi” verilecek. 

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