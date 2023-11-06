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Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın bir bölümünde seferler yapılamıyor

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Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın bir bölümünde seferler yapılamıyor
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda araç içerisinde bir yolcunun rahatsızlanması nedeniyle bazı duraklarda seferler yapılamıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T1 Kabataş Bağcılar Tramvay Hattı'mızda araç içerisinde rahatsızlanan bir yolcumuza sağlık ekiplerinin müdahalesi nedeniyle seferlerimiz geçici bir süre Kabataş-Eminönü ve Sultanahmet-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

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