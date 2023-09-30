  1. Anasayfa
  2. İstanbul
  3. Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Arıza

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Arıza

Yayınlanma:
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Arıza
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle hattın bazı kısımlarında seferlerde aksamaların yaşandığı bildirildi.

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle hattın bazı kısımlarında seferlerde aksamaların yaşandığı bildirildi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak:Haber Kaynağı

İstanbul
İstanbullular Dikkat! AKOM'dan Önemli Uyarılar Geldi
İstanbullular Dikkat! AKOM'dan Önemli Uyarılar Geldi
Şişli'de uyuşturucu operasyonu yapıldı
Şişli'de uyuşturucu operasyonu yapıldı
İstanbul Maltepe'deki AVM'de Yangın Çıktı
İstanbul Maltepe'deki AVM'de Yangın Çıktı
Mehmet Murat Çalık: Deprem Önlemleri ve Afet Hazırlığı Hakkında Önemli Açıklamalar!
Mehmet Murat Çalık: Deprem Önlemleri ve Afet Hazırlığı Hakkında Önemli Açıklamalar!
Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde Sarıyer Belediyesi ve İstanbul Enerji İşbirliği: Sera Gazı Azaltımı ve İklim Uyum Çalıştayı
Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde Sarıyer Belediyesi ve İstanbul Enerji İşbirliği: Sera Gazı Azaltımı ve İklim Uyum Çalıştayı
Tour of İstanbul 2. Etabında Daniel Stampe, Şile Kalesi'nden Zaferle Ayrıldı!
Tour of İstanbul 2. Etabında Daniel Stampe, Şile Kalesi'nden Zaferle Ayrıldı!
Maltepe Belediyesi Kültür ve Sanat Kurslarına Yoğun İlgi: Kontenjanlar Hızla Doluyor!
Maltepe Belediyesi Kültür ve Sanat Kurslarına Yoğun İlgi: Kontenjanlar Hızla Doluyor!
Sultangazi'de Ani Yağışa Hızlı Müdahale
Sultangazi'de Ani Yağışa Hızlı Müdahale