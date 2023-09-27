  1. Anasayfa
  2. İstanbul
  3. İtanbul'da DEAŞ Terör Örgütü Operasyonunda 12 Şüpheli Tutuklandı

İtanbul'da DEAŞ Terör Örgütü Operasyonunda 12 Şüpheli Tutuklandı

Yayınlanma:
İtanbul'da DEAŞ Terör Örgütü Operasyonunda 12 Şüpheli Tutuklandı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüten 14 şüpheli tespit edildi.

Savcılığın, haklarında istihbari bilgi bulunan şüphelilere ilişkin gözaltı kararı vermesinin ardından, emniyet güçleri harekete geçti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Operasyon kapsamında 2 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

Resmi İlanlar
T.C. İSTANBUL 11. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
T.C. İSTANBUL 11. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
İstanbul
İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 738 Kilogram Ele Geçirildiği
İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 738 Kilogram Ele Geçirildiği
İstanbul'da Fırtına Yaklaşıyor! Hangi Önlemler Alınmalı?
İstanbul'da Fırtına Yaklaşıyor! Hangi Önlemler Alınmalı?
İstanbul'da Metrobüs Yolu Çalışmaları Sebebiyle D-100 Kara Yoluna Yönlendirmeler Başladı
İstanbul'da Metrobüs Yolu Çalışmaları Sebebiyle D-100 Kara Yoluna Yönlendirmeler Başladı
İstanbul'a Büyük Tehlike! Marmara'da Fay Kırılması An Meselesi!
İstanbul'a Büyük Tehlike! Marmara'da Fay Kırılması An Meselesi!
Avcılar Yeşilkent’in 40 Yıllık İmar Planı Sorunu Çözüldü! Yeşilkent’in İmar Planı Askıda
Avcılar Yeşilkent’in 40 Yıllık İmar Planı Sorunu Çözüldü! Yeşilkent’in İmar Planı Askıda
İstanbul'da Planlanan Su Kesintileri ve Etkilenecek Bölgeler
İstanbul'da Planlanan Su Kesintileri ve Etkilenecek Bölgeler
İstanbul'da Aidat Şoku: Oranlar %170'e Ulaştı! Yeni Düzenlemeler Ne Getirecek?
İstanbul'da Aidat Şoku: Oranlar %170'e Ulaştı! Yeni Düzenlemeler Ne Getirecek?
İstanbul'da Yine Metro Sıkıntısı! M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda Arıza
İstanbul'da Yine Metro Sıkıntısı! M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda Arıza