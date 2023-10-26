İstiklal Caddesi, Cumhuriyet'in Yüzüncü Yılına Özel Türk Bayraklarıyla Renklendi

Beyoğlu'nun kalbi sayılan ve İstanbul'un en ünlü caddelerinden biri olan İstiklal Caddesi, Cumhuriyet'in yüzüncü yılı şerefine özel bir süslemeye ev sahipliği yaptı. Bu özel günde, caddeyi boydan boya süsleyen Türk bayrakları, hem yerli hem de yabancı ziyaretçilere unutulmaz bir manzara sunuyor.

Beyoğlu Belediyesi'nin Özel İnisiyatifi

Beyoğlu Belediyesi'nin hassas çalışmaları sonucu, Taksim'de bulunan ve toplamda 1400 metre uzunluğa sahip olan İstiklal Caddesi, tam 1200 Türk bayrağıyla çift taraflı olarak süslendi. Bu özenli süsleme, caddenin her iki tarafını da kapsıyor.

Kırmızı-Beyaz'a Bürünen Cadde

Bayrakların asılmasıyla birlikte İstiklal Caddesi'nin atmosferi tamamen değişti. Caddenin zaten etkileyici olan manzarası, kırmızı ve beyazın mükemmel uyumuyla daha da cazip hale geldi.

Nostaljik Tramvay ve Anı Fotoğrafları

Bayrakların arasından süzülen nostaljik tramvay, bu özel günün en popüler fotoğraf karelerinden biri oldu. Hem yerel vatandaşlar hem de yabancı turistler, bu eşsiz manzarayı ölümsüzleştirmek için fotoğraf makinelerini ve cep telefonlarını kullanarak anı yakaladı.