  1. Anasayfa
  2. İstanbul
  3. Sultanbeyli
  4. İstanbul'un yeni sanat mekanı! Galeri Eyüpsultan açılıyor

İstanbul'un yeni sanat mekanı! Galeri Eyüpsultan açılıyor

Yayınlanma:
İstanbul'un yeni sanat mekanı! Galeri Eyüpsultan açılıyor
Eyüpsultan'ın en güzel yapılarından biri Eyüpsultan Belediyesi tarafından günümüze kazandırılıyor. Bir dönemin sembol yapılarından olan, geçmişte kültür evi olarak da kullanılan tescilli tarihi konak İstanbul’un en gözde galerisine dönüşüyor.

Eyüpsultan Belediyesi’nin, günümüzden geleceğe miras kalacak özel sanat projesi, 'Galeri EYÜPSULTAN' kapılarını açıyor.

Türk sanatının farklı disiplinlerinden saygın sanatçıların seçkin soyut eserlerini 1160 metrekarelik alanında sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanan Galeri EYÜPSULTAN, Eyüpsultan şehrinin manevi iklimine yakışan sergilere imza atacak.

Yalnız Türkiye'den değil dünyanın birçok ülkesinden misafirlerin güzergahı olan bir lokasyonda hayata geçen Galeri EYÜPSULTAN'ın açılışı 18 Ekim Çarşamba günü TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş’un teşrifleri ile sanat ve siyaset dünyasından seçkin davetlilerin katılımlarıyla gerçekleşecek.

Açılışta, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Adnan Çoker, Balkan Naci İslimyeli, Burhan Doğançay, Sabri Berkel, Devrim Erbil, Fahrelnissa Zeid, Denis Brown, Faruk Kırlı, Münevver Üçer gibi usta sanatçıların çoğu ilk kez görülecek eserlerinin ve Mustafa Cemil Efe'nin Eyüpsultan Camii alınlık yazılarını bugünün yaklaşımdan hareketle tablolaştırdığı çalışmalarının yer aldığı, adını Yunus Emre’nin meşhur şiirinden ilham alan ‘Bilenlere Selam Olsun’ açılış sergisi de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Galeri EYÜPSULTAN'ın ve ilk sergimizin açılışında siz değerli basın mensuplarımızı da aramızda görmekten onur duyarız.

TARİH: 18 EKİM 2023, ÇARŞAMBA

YER: GALERİ EYÜPSULTAN

(Feshane Cad. No: 23 Eyüpsultan/İstanbul)

SAAT: 17.00

Kaynak:Haber Kaynağı

İstanbul
Emeklilikte Adalet Derneği Kartal'da miting düzenledi
Emeklilikte Adalet Derneği Kartal'da miting düzenledi
Yaşam Hakkına Saygı Derneği Başkanı Özgün Öztürk: Tüm canlıların en temel hakkıdır yaşama hakkı
Yaşam Hakkına Saygı Derneği Başkanı Özgün Öztürk: Tüm canlıların en temel hakkıdır yaşama hakkı
Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı şubat ayında hizmete açılacak
Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı şubat ayında hizmete açılacak
Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nde ilk ayin yapıldı
Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nde ilk ayin yapıldı
Kartal Belediyesi Ziyaretinde Okan Üniversitesi Mimarlık Öğrencileri
Kartal Belediyesi Ziyaretinde Okan Üniversitesi Mimarlık Öğrencileri
Beylikdüzü Belediyesi 8. Beylikdüzü Resim Çalıştayı: Cumhuriyet’in 100. Yılına Sanatsal Bir Bakış
Beylikdüzü Belediyesi 8. Beylikdüzü Resim Çalıştayı: Cumhuriyet’in 100. Yılına Sanatsal Bir Bakış
Sultangazi'de Lezzet Şöleni: Kastamonu'nun Yöresel Günleri Başkan Abdurrahman Dursun'un Katılımıyla Renkleniyor
Sultangazi'de Lezzet Şöleni: Kastamonu'nun Yöresel Günleri Başkan Abdurrahman Dursun'un Katılımıyla Renkleniyor
Maltepe Tiyatro Festivali: 'Et' Oyunu ve Başkan Ali Kılıç'ın Barış Mesajı
Maltepe Tiyatro Festivali: 'Et' Oyunu ve Başkan Ali Kılıç'ın Barış Mesajı