İstanbul'un yeni sanat mekanı! Galeri Eyüpsultan açılıyor

Eyüpsultan Belediyesi’nin, günümüzden geleceğe miras kalacak özel sanat projesi, 'Galeri EYÜPSULTAN' kapılarını açıyor.

Türk sanatının farklı disiplinlerinden saygın sanatçıların seçkin soyut eserlerini 1160 metrekarelik alanında sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanan Galeri EYÜPSULTAN, Eyüpsultan şehrinin manevi iklimine yakışan sergilere imza atacak.

Yalnız Türkiye'den değil dünyanın birçok ülkesinden misafirlerin güzergahı olan bir lokasyonda hayata geçen Galeri EYÜPSULTAN'ın açılışı 18 Ekim Çarşamba günü TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş’un teşrifleri ile sanat ve siyaset dünyasından seçkin davetlilerin katılımlarıyla gerçekleşecek.

Açılışta, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Adnan Çoker, Balkan Naci İslimyeli, Burhan Doğançay, Sabri Berkel, Devrim Erbil, Fahrelnissa Zeid, Denis Brown, Faruk Kırlı, Münevver Üçer gibi usta sanatçıların çoğu ilk kez görülecek eserlerinin ve Mustafa Cemil Efe'nin Eyüpsultan Camii alınlık yazılarını bugünün yaklaşımdan hareketle tablolaştırdığı çalışmalarının yer aldığı, adını Yunus Emre’nin meşhur şiirinden ilham alan ‘Bilenlere Selam Olsun’ açılış sergisi de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Galeri EYÜPSULTAN'ın ve ilk sergimizin açılışında siz değerli basın mensuplarımızı da aramızda görmekten onur duyarız.

TARİH: 18 EKİM 2023, ÇARŞAMBA

YER: GALERİ EYÜPSULTAN

(Feshane Cad. No: 23 Eyüpsultan/İstanbul)

SAAT: 17.00