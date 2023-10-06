İstanbul'un Kurtuluşu Taksim'de Kutlandı

İstanbul, 4 yıl 10 ay 23 gün süren düşman işgalinin ardından, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle İstanbul’a giren Türk ordusu tarafından 6 Ekim 1923’te kurtarıldı. İstanbul’un Kurtuluşu’nun 100. yıldönümü, Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen törenle kutlandı.İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törende sırasıyla; Gül, Sivri ve İmamoğlu, kurumları adına Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunmasının ardından önce İmamoğlu, sonra Gül, Anıt Özel Defteri’ne yazdıkları mesajları okudu.

MİLLETİMİZİN İRADESİNİ, DEMOKRASİMİZİ, BAĞIMSIZLIĞIMIZI,

TÜRKİYE CUMHURİYETİ'Nİ SONSUZA KADAR KORUYACAĞIZ

İmamoğlu, Anıt Özel Defteri’ne yazdığı yazıda şu ifadeleri kullandı:

“Bundan tam 100 yıl önce, 6 Ekim 1923'te, İstanbul, tam 4 yıl 10 ay 23 gün süren işgalden kurtuldu. Aziz Türk milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, Fatih Sultan Mehmet Han'ın mirası İstanbul'u geri aldı. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milletimizin gözbebeği İstanbul'umuzun işgalden kurtulması için özveriyle mücadele eden kahraman şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. 100. yılını kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti için, geçmişten bugüne kadar vatan aşkıyla faydalı işler üretmiş herkese şükranlarımı sunuyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit yurttaşları olarak, Cumhuriyet değerlerinin ışığında kentimizi ve ülkemizi çağdaş bir geleceğe taşımak için çalışmaktan asla yorulmayacağız. Milletimizin iradesini, demokrasimizi, bağımsızlığımızı, Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar koruyacağız. Güzel İstanbul'umuza da Cumhuriyetin bize kazandırdıklarına da her zaman sahip çıkacağız. İki kıtanın buluştuğu noktada, farklı medeniyetlere başkentlik yapmış İstanbul'a hizmet etmek büyük bir onurdur. Bu onuru paylaştığım mesai arkadaşlarımla birlikte atalarımızdan miras, çocuklarımızdan eman et aldığımız İstanbul için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. İstanbul'un Kurtuluşu'nun 100. yılı kutlu olsun.”

“İSTANBUL’A GÜZEL HİZMETLER SUNAN BİR YÖNETİM OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

İmamoğlu, anma sonrasında da gazetecilere şu açıklamayı yaptı:

“6 Ekim 1923, Türk Cumhuriyeti tarihi açısından çok önemli bir gün. Aslında tarihimizde ihmal edilen ve çok da bilinmeyen bir sürecin sona erdiği bir gün. Çünkü bu güzel şehir, bu kadim şehir, Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti, 5 yıla yakın işgal edilmişti ve ne yazık ki bağımsızlığımızı tehdit eden bu işgalin ana merkeziydi İstanbul. İşgal kuvvetlerinin 5 yıla yakın işgalinden sonra, Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bu milletin büyükleri, atamız, dedemiz, ninemiz verdiği istiklal mücadelesiyle birlikte kazanılmış ve sona erdirilen bir işgalle birlikte Türk ordusu, 6 Ekim'de İstanbul'a giriş yapmıştı. Bu şunu gösteriyor: Aslında Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde, milletçe yaşadığımız tehdidin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Zira İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu'nun kıtalara yayılmış olan sınırlarının ana merkeziydi. Bu yönüyle, bu kurtuluş gününün, Cumhuriyet'in 100’ncü yılındaki bu özel anında bu kutlamayı hep birlikte yapmamız çok değerliydi. Elbette biz, bu kadim kent, Fatih Sultan Mehmet'in emaneti, Mustafa Kemal Atatürk'ün tekrar kurtarıp bizlere bıraktığı Cumhuriyet’le birlikte bizlere emanet ettiği İstanbul'umuza daha güzel işler, daha güzel hizmetler yaparak, 21. yüzyılın ihtiyaçlarını karşılayan ve o doğrultuda büyük adımlar atan Türkiye'mize en güzel duyguları hissettiren, yaşattıran, en büyük sıçramaların ana merkezi olma hedefini tutturan İstanbul’umuza hizmet ediyoruz. Umut ederiz ki, bu kadim kent İstanbul'umuza, 6 Ekim İstanbul'umuzun kurtuluş gününde, tekrar ifade ediyorum ki çok güzel hizmetler sunan bir yönetim olmaya devam edeceğiz. 6 Ekim İstanbul'umuzun Kurtuluş Günü kutlu olsun.”

İmamoğlu, törenin ve açıklamanın ardından alanı dolduran öğrencilerin ilgi odağı oldu. Öğrencilerle özçekim yapan İmamoğlu, vatandaşlardan gelen fotoğraf çektirme isteklerini yerine getirdi.