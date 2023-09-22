İstanbul'un Kültür-Sanat ve Spor Hayatına Yenilikler: Artİstanbul Feshane ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi 20. Yıl Galası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentin kültür ve sanat yaşamını canlandırmak adına Artİstanbul Feshane'yi tümüyle yeniledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin 20. yıl galasında da boy gösterdi. Bu özel etkinlikte yaklaşık 1000 kişi hazır bulundu.

Farklı sektörlerden önemli isimlerin konuşma yaptığı gecede, İstanbul Valisi Davut Gül ve Uluslararası Paralimpik Komite Başkanı Andrew Parsons da birer konuşma gerçekleştirdi.

Paralimpik Spor ve Toplumsal Gelişim

İmamoğlu, konuşmasında Paralimpik sporların ve engelli bireylerin sosyal yaşama katılımının önemini vurguladı. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin kurucusu olan merhum Yavuz Kocaömer'i rahmetle anan İmamoğlu, "Engelli vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel alanlarda, sporda ve iş dünyasında kendilerini ifade edebilecekleri bir toplum, gelişmiş bir toplum olarak kabul edilir," dedi.

Feshan-i Amire'nin Yeniden Hayata Kazandırılması

İstanbul'un tarihine ışık tutan ve şimdi Artİstanbul Feshane olarak anılan "Feshan-i Amire," Ekrem İmamoğlu'nun liderliğinde yeniden inşa edildi. "Burada, sadece İstanbul'a değil, Türkiye'ye ve tüm dünyaya çok özel bir sanat merkezi kazandırdık," diyen İmamoğlu, sanatın ve sporum hayatı olumlu yönde etkileyecek önemli etkenler olduğuna dikkat çekti.

2036 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlar Hedefi

Ekrem İmamoğlu, 2036 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlar için iş birliği yapılması gerektiğini ifade ederek, "2036'da, tüm dünyayı İstanbul'da ağırlamak için ne gerekiyorsa yapacağız," şeklinde konuştu. İstanbul'u 16 milyon insanıyla sporla iç içe, barış ve huzur dolu bir yaşam süren bir kent haline getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Ödül Töreni ve Final Düşünceleri

Etkinliğin sonunda, GoalBall Kadın Milli Takımı sporcularına 'Dünya Şampiyonu' apoleti ve plaketler verildi. İmamoğlu, "Bu akşamın hepimize yeni fırsatlar ve güzellikler getirmesini diliyorum," dedi.

Sonuç olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin gerçekleştirdiği bu özel etkinlik, kentin kültürel, sanatsal ve spor anlamda ne denli zenginleşebileceğinin bir göstergesidir. Özellikle Ekrem İmamoğlu'nun liderliğinde, İstanbul'un engelli bireyler için daha yaşanabilir ve kapsayıcı bir şehir olma yolunda ilerlediği açıktır. Bu tür organizasyonlar, İstanbul'u sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın kültür ve sanat merkezi yapmayı hedeflemektedir.