İstanbul'un Kalbinde Yankılanan Müzik: Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde Unutulmaz Anlar!

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 100 gün boyunca 11 farklı ilde gerçekleştirilen dünyanın en uzun süreli festivalleri arasında yer alıyor. Bu muazzam etkinlik serisinin İstanbul ayağında ise Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, bir haftalık dolu dolu etkinlikleri geride bıraktı.

Dün akşam, festivalin görkemine yakışır bir şekilde, 5 farklı mekanda 5 ayrı konser düzenlendi. Katılımcılar, bu etkileyici atmosferde müziğin keyfini çıkardılar. Önümüzdeki günlerde ise festival, yurt dışından gelen birbirinden değerli sanatçıları ağırlayarak zenginleşmeye devam edecek.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında dün akşam İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO) Atatürk Kültür Merkezi Opera Salonu’nda dünyaca ünlü Macar şef Gilbert Varga'nın yönettiği bir konsere imza attı. AKM Tiyatro Salonu’nda ise Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, şef Rustam Rahmedov yönetiminde, soprano Funda Uyanık ve tenor Hakan Aysev’e eşlik ederek, sevilen şarkılarından oluşan zengin bir program ile Akdeniz esintisini sahneye taşıdı. Aynı anda Galataport İstanbul’da İkilem, Türk Telekom Açık Hava Sahnesi’nde ünlü rapçi Ceza, Grand Pera Emek Sahnesi’nde Güray Başol Piyano Resitali izleyenlere keyifli saatler yaşattı.

İLK KEZ AKM’DE

İZDSO Müdürü Özge Tanrıver, İZDSO'nun 49'uncu sanat yılını kutladığının altını çizerek, "Bu akşam AKM'de İstanbul seyircisiyle ilk kez buluşuyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında böyle bir konserle İstanbul'da olmak gurur verici” diye konuştu.

CEZA RÜZGARI ESTİ

AKM Türk Telekom Açıkhava Sahnesi’nde ise Ceza, sevenlerini adeta çoşturdu. AKM merdivenlerinde kuyruklar oluşturan Ceza hayranları unutulmaz bir akşam yaşadı. Galataport İstanbul Saat Kulesi Meydanı’nda ise İkilem hayranları grubun sevilen şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Aynı saatlerde Grand Pera’nın etkileyici atmosferinde ise Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Kadın Besteciler isimli Güray Başol Piyano Resitali vardı.

KADIN BESTECİLERİN ESERLERİ DİNLEYİCİYLE BULUŞTU

Cumhuriyet'in ilanından sonra ulusun öz müziğinin geliştirilmesi, evrensel boyutlara ulaştırılması ve çok sesli müziğin Türk halkına benimsetilmesi için uygulanan devlet politikasını takiben eğitimlerini yurtdışında tamamlayan birçok bestecimiz yetişti. Kendi özgün duyuş ve üsluplarında eserler veren bu ilk kuşak bestecilerimizden Nazife Aral-Güran ve Yüksel Koptagel'in solo piyano eserlerini, piyanist Güray Başol, Cumhuriyetimizin 100. yılında Grand Pera Emek Sahnesi'nde dinleyiciler ile paylaştı.

İSTANBUL’DA MÜZİK MARATONU

Önümüzdeki hafta ise Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen 5. İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali başlıyor. Festivalde Emel Mathlouthi, Angelique Kidjo, Riff Cohen, Dino Merlin ve Oktay Kaynarca, Murat Dalkılıç, Kubat ile Yavuz Bingöl’ün sahnede olacağı “Veysel’siz 50 Yıl Konseri” olacak.