İstanbul'un İlçelerinde Su Kesintisi Uyarıları Ardı Ardına Geliyor! Hemen Önlem Alın.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte İstanbul' da bugün su kesintisi yaşayacak ilçeler belli oldu! Hemen önlemini almayan için hayat duracak...

İLÇE: ARNAVUTKÖY

ETKİLENEN MAHALLELER: ATATÜRK MAH.

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 02/10/2023

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 02/10/2023 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE: TUZLA

ETKİLENEN MAHALLELER: CAMİ MAH, POSTANE MAH, İSTASYON MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 02/10/2023

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 02/10/2023 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) planlı su kesintisi programını paylaştı. İstanbul, tarih boyunca su kaynaklarıyla ünlü bir şehir olmuştur. Ancak son yıllarda artan su kesintileri, İstanbul halkını derinden etkileyen bir sorun haline gelmiştir. İSKİ'nin resmi internet sitesinde hem Avrupa hem de Anadolu Yakası'nda olan su kesintileri yayınlanıyor.