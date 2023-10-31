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İstanbul'un 40 günlük suyu kaldı

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İstanbul'un 40 günlük suyu kaldı
Barajlar kuraklık nedeniyle son yılların en kötü dönemini yaşıyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi ve beklenen yağışların gelmemesi her geçen gün barajlardaki kuraklığı artırırken korkutan açıklama geldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre 31 Ekim 2023 itibarıyla barajlarda doluluk oranı yüzde 18.59 olarak ölçüldü.

Hava Forum, X hesabından yapılan paylaşımda İstanbul'da 40 günlük su kaldığını duyurdu.

VATANDAŞLARA 'SU TASARRUFU' ÇAĞRISI

Öte yandan İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, "İklim açısından sıkıntılı bir dönem geçiriyoruz. Gerçekten bölgemiz yaklaşık bir seneden beri özellikle Avrupa Yakası çok ciddi kuraklık tehdidi altında" demişti.

Avrupa Yakası'ndaki barajların doluluk oranının, Anadolu Yakası'na göre daha düşük seviyede olduğunun altını çizen Başa, "Bu noktada biz özellikle Avrupa Yakası'ndaki hemşehrilerimizden başlattığımız su tasarrufu kampanyalarına destek olmalarını, suyu daha dikkatli kullanmalarını ve bu zor süreçte İSKİ'ye yardımcı olmalarını istirham ediyorum" ifadelerini kullanmıştı

Kaynak:Haber Kaynağı

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