İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamada il genelinde bugün farklı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağı belirtildi.

ARNAVUTKÖY

NO: 35145355



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah ADİL, AKÇA, ALAY, BAYRAK, BİLEN, BİNKAN, ERTUNGA, HALKSEVER, HARAÇÇI, HAZAL, MİHRİBAN, SAHABİLER, TEFSİR, VARDAR, YENİHAMAM sk bölgelerinde 17/11/2023 09:00:00 - 17/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35145358



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah ALPDEMİR, GAYRETTEPE, GÖLKAYA, GÜZELTEPE, KURŞUNLU, SAMANTEPE, SEYRANTEPE, SULTAN ÇELEBİ MEHMET, TALİP, VEZİRTEPE, YAHYA KEMAL sk bölgelerinde 17/11/2023 09:00:00 - 17/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 35154256



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah ALİ AYGÜN, AVCI, BOYACI, FEVZİ ÇAKMAK, SIVACI sk bölgelerinde 17/11/2023 09:00:00 - 17/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35154663



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah CEMRE, IŞIK sk bölgelerinde 17/11/2023 09:00:00 - 17/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35149630



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah BALIK YOLU, G-221, G-222, G-771 sk bölgelerinde 17/11/2023 09:00:00 - 17/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35154269



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah ERSOY, REYHAN, ÇALGI, ŞEN sk bölgelerinde 17/11/2023 13:00:00 - 17/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 35154630



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1004., 1006., 1008., 1010., 1011., 1012., 1013., 1014., 1031., 1034., 1035., 1036., 1037., 1039., 1040., 1041., 1042., 1043., 1044., 1045., 1046., 1047., 1048., 1049., 1050., 1051., 1052., 1053., 1056., 1057., 1061., 990., 991., 992., 993., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 17/11/2023 08:00:00 - 17/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35153057



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1240., 1241., 1243., 1244., 1251., 1256., 1257., 1268., 1269., 1271., 1272., 1276., 1277., 1286., CUMHURİYET, KİRAZLI sk bölgelerinde 17/11/2023 09:00:00 - 17/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35152788



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 16., 17., 18., 42., 48., 49., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 17/11/2023 09:00:00 - 17/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 35154259



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah ALTAY , BİLGE 1 sk bölgelerinde 17/11/2023 09:00:00 - 17/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35154461



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah BEGONYA sk bölgelerinde 17/11/2023 10:00:00 - 17/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 35152052



İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 1. KISIM mah RAUF ORBAY sk bölgelerinde 17/11/2023 09:00:00 - 17/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35152045



İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -YEŞİLYURT mah sk bölgelerinde 17/11/2023 09:00:00 - 17/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35152034



İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -YEŞİLYURT mah sk bölgelerinde 17/11/2023 12:00:00 - 17/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35152038



İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -YEŞİLYURT mah sk bölgelerinde 17/11/2023 12:00:00 - 17/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 35145070



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah 2738., ABDULLAH PAŞA, DAĞARCIK, HÜRRİYET sk bölgelerinde 17/11/2023 09:00:00 - 17/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35154535



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah ASİL, AYDEMİR sk bölgelerinde 17/11/2023 09:00:00 - 17/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 35148596



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce -GAYRETTEPE mah sk bölgelerinde 17/11/2023 10:00:00 - 17/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 35149167



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TÜRKOBA mah ALACA 1, BAĞLAR 1, DÖNEMEÇ, EZEL, FERİ, KAFKAS, KAZA, KEVSER, KIŞLA, KURBAN, KÖŞK 1, KİZİR, ZEKİ BORA sk bölgelerinde 17/11/2023 09:00:00 - 17/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 35152610



İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah ATATÜRK, BAHÇIVAN, CAMİ, ERÇETİN, HİS, ORTA, YAĞMUR, YUSUFHOCA, İCADİYE, İHSANİYE sk bölgelerinde 17/11/2023 09:00:00 - 17/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / TM Kapasite Artışı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35149219



İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AKTEKİN ÇIKMAZI, BAŞKAYA, EBRULİ, FATİH SULTAN MEHMET, FAİK YUMUŞAK, GAZİ MUSTAFA KEMAL, GÜLERYÜZ, KORUK ÇIKMAZI, KUM, KURAL, KURTULUŞ, KUYU, KUZGUN, KUZU, KÜBRA, KÜLHAN, KÜMBET, LAÇİN, SELMA, SEMİH, SEVCAN, TOPRAK, TUNAY, TÜFEK, UĞUR, ZAMAN, ZİŞAN, ÇAMOLUK, ÖZLÜ, ÖZTEKİN sk / FATİH mah CANSEVER, CANSOY, CANİK, CENNET, CEREN, FIRTINA, GAZEL, GAZİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KIRMIZI ÇEŞME, KIRMIZIGÜL, PAZAR, RUHSAR, SARIÇİÇEK, TEFEKKÜR, ÜRKMEZ sk bölgelerinde 17/11/2023 09:00:00 - 17/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35148987



İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah GAZİ MUSTAFA KEMAL, KURDELE, ÖZLÜ sk / FATİH mah AÇANGÜL, CANTEKİN, CANTÜRK, CEBECİ, CEBRAİL, CEBİR, CEFAKAR, CELİL, CEMAL, CEMRE, CEMİYET, CENGAVER, CENK, CENNET, CESARET, CESİM, CEVAHİR ÇIKMAZI, CEVİZ, CEZMİ, DOLAPDERE, GAZİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KIRMIZI ÇEŞME, KIRMIZIGÜL, LALEGÜL, MARMARA, PAZAR, RUHSAR, SARIÇİÇEK, TEFEKKÜR, VADİ, ÖZTUNA sk bölgelerinde 17/11/2023 09:00:00 - 17/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 35147273



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3073., 3077., MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 17/11/2023 09:00:00 - 17/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35147282



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3077., 3106., 3108., MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 17/11/2023 09:00:00 - 17/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 35148353



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah 15 TEMMUZ ŞEHİTLER, ANIL, BAYRAMOĞLU, DEVRAN, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, ÖZTÜRK, ŞEKER AHMET PAŞA sk bölgelerinde 17/11/2023 09:00:00 - 17/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35135642



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 2.CANAN, 2.CEVİZ, 2.DENİZ, KARTAL, LADİN, PAPATYA, ÇAPA sk / MİTHATPAŞA mah 2.NUR, 2.SEVGİ, ABDULHAMİT HAN, ALİBABA, FIRIN, KARTAL, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk bölgelerinde 17/11/2023 09:30:00 - 17/11/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35135645



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah 1.YAVUZ, 1.YILDIRIM, 1.İPEK, 2.SEDEF, 2.ŞİMŞEK, ABDULHAMİT HAN, AYAZMA, DİSPANSER, EFE, NEYZEN, YALÇIN, ÇAĞLAYAN sk bölgelerinde 17/11/2023 09:30:00 - 17/11/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 35152475



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-DEMİRTAŞ mah DEVOĞLU YOKUŞU, KALEM, KANTARCILAR, KEPENEKÇİ, ORD. PROF. DR. CEMİL BİRSEL, PAÇACI, ŞEYH DAVUT HANI sk / RÜSTEMPAŞA mah KIZILHAN sk / SARIDEMİR mah HALLAÇ ABDURRAHMAN, KANTARCILAR, KUTUCULAR, LİMONCU sk / SÜLEYMANİYE mah BESTEKAR BASRİ, ORD. PROF. DR. CEMİL BİRSEL sk / TAHTAKALE mah CÖMERTTÜRK, KAHVECİLER, TAHTAKALE, TAHTAKALE KARAKOLU, TOMRUK, ÇAMAŞIRCILAR sk bölgelerinde 17/11/2023 09:00:00 - 17/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35152668



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MEVLANAKAPI mah HANCI DEĞİRMENİ, SİLİVRİKAPI, SİLİVRİKAPI YAĞHANE, TEKKE MASLAĞI, TEKKE MASLAĞI ÇIKMAZI sk / SEYYİD ÖMER mah SİLİVRİKAPI, SİLİVRİKAPI YAĞHANE sk / SİLİVRİKAPI mah ALAY İMAMI, BEYÇAYIRI, HANCI KARAGÖZ, HİSARALTI 1., SİLİVRİKAPI, SİLİVRİKAPI ÇIKMAZI, ÖNAL, İBRAHİMPAŞA TÜRBESİ, İMAM MEHMET sk bölgelerinde 17/11/2023 10:00:00 - 17/11/2023 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35152480



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah AŞİREFENDİ, BANKACILAR, BÜYÜK POSTANE, CELALBEY, FINDIKÇI REMZİ, KÖPRÜCÜ, POSTANEYANI, RAHVANCI, SULTAN HAMAMI, VAKIF HANI, YALIKÖŞKÜ, YENİ CAMİİ, ZAHİRE BORSASI, ŞEYHÜLİSLAM HAYRİEFENDİ sk / SURURİ mah VASIF ÇINAR sk / TAHTAKALE mah SABUNCUHANI sk bölgelerinde 17/11/2023 12:00:00 - 17/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35152460



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MOLLA GÜRANİ mah ADNAN MENDERES VATAN, DEDEPAŞA, HALICILAR KÖŞKÜ, KAÇAMAK, KİLİMCİ, MOLLA GÜRANİ, NAKİBU'L-EŞRAF, RAHMET ÇIKMAZI, SARI MUSA, SOFTA SİNAN, SİMSAR, TOMRUKÇU sk bölgelerinde 17/11/2023 14:00:00 - 17/11/2023 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35148456



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MOLLA GÜRANİ mah ADNAN MENDERES VATAN, DEDEPAŞA, HALICILAR KÖŞKÜ, KAÇAMAK, KİLİMCİ, MOLLA GÜRANİ, NAKİBU'L-EŞRAF, RAHMET ÇIKMAZI, SARI MUSA, SOFTA SİNAN, SİMSAR, TOMRUKÇU sk bölgelerinde 17/11/2023 14:00:00 - 17/11/2023 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35154865



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BİNBİRDİREK mah DİZDARİYE ÇEŞMESİ sk bölgelerinde 17/11/2023 16:00:00 - 17/11/2023 20:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 35154460



İSTANBUL GÜNGÖREN ilce -MEHMET NESİH ÖZMEN mah sk bölgelerinde 17/11/2023 09:00:00 - 17/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 35148707



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah AKÇALI, DİŞÇİ, FERHAT, REİS, TANYELİ, YAŞARLI, ÖZVEREN, ŞİRİNCE sk bölgelerinde 17/11/2023 09:00:00 - 17/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 35145071



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 301., 302., 303., 304., 305., 306 ., AKSU, EMEK, KOMSAN ÜSTÜ YOLU, NENE HATUN sk bölgelerinde 17/11/2023 09:00:00 - 17/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35148629



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 5.İNÖNÜ, 7.ŞİRİN, DİKMEN, DİLEK, DİNAR, DİVAN, EFES, MENEKŞE, MERCAN, MERİÇ, MUĞLA, POLAT, SALI PAZARI, SELÇUK, ÖMÜR, İKİTELLİ sk / MEHMET AKİF mah URLA sk bölgelerinde 17/11/2023 09:00:00 - 17/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35147067



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.MEVLANA, 4.GÜL, 4.KARADENİZ, ALTAY, ARSLAN, AYHAN, KARACAOĞLU, MAGOSA, MUAMMER AKSOY, SUNGUR, TERKOS, TÜRKER, YAŞARDOĞU, YEŞİL, ÖZGÜR ÇIKIŞI sk bölgelerinde 17/11/2023 10:00:00 - 17/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 35148350



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİFENERİ mah FENER SARMAŞIĞI, HASAN ALİ YÜCEL OKULU, RUMELİ PAPATYASI, SEDEF, İSTİKLAL sk bölgelerinde 17/11/2023 09:00:00 - 17/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 35144955



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah ALTAY, GÖLDAĞI, HALİL ÇEŞME, HANİCE, KEPÇELİ, KİRAZLIMESCİT, LEYLEK KAVAK, MERKEZ, ORTAKUYU, SÖĞÜT PINAR sk bölgelerinde 17/11/2023 09:00:00 - 17/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35154598



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah BARBAROS KAPTAN ÇIKMAZI, GÜÇLÜ, NEZİRAĞA, PİRİ MEHMET, SARAYBURNU, SEBAT ÇIKMAZI, SEMRA SULTAN ÇIKMAZI, SEYRANİ ÇIKMAZI, SUNAY AKIN, SİMKENT, TAŞEVLER ÇIKMAZI, YILDIZELİ, ÇAĞDAŞ, ÖMER HAYYAM, İSHAKPAŞA sk bölgelerinde 17/11/2023 09:00:00 - 17/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35154775



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BEDESTEN, BERHAN, DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU, DOĞAN, HACI MUSTAFA ÇAĞIRIR, HALİM ULUŞAHİN, KADİR, KATKI, KAYNAK, PEMBEGÜL, PINAR, TANDOĞAN, YELKEN ÇIKMAZI, ÇAĞAN, ÜLKÜ, İLKEM sk bölgelerinde 17/11/2023 09:00:00 - 17/11/2023 10:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35154560



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah NAMIK KEMAL sk / İSMETPAŞA mah AKDAL, DOBRA, DUMAN, DURAK, FERİDE, GÜLBAHAR, GÜLNAZ, GÜNEBAKAN, HALİÇ, HAZAN, ISIRGAN, KIVRIMLI, KÖPRÜ, LAVANTA, MAREŞAL, NAGİHAN, NAM, NAMIK KEMAL, NAZAR, ORHANGAZİ, TÖRE, ULUKAN, UYANIK, YASEMİN, ÖZEL sk bölgelerinde 17/11/2023 09:00:00 - 17/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35154584



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ACIPAYAM, DAĞLALESİ, GÜÇLÜ, HIZIRREİS, KARACAOĞLAN, KOCASİNAN, MELİKGAZİ, OLTA, OSMANLI, PİRİ MEHMET, PİRİ REİS, SARAYBURNU, SERİNHİSAR, YETEN, YEŞİLHİSAR, ZEYNEP, ÖMER HAYYAM, ÖZGÜVEN, ÖZVATAN, İSHAKPAŞA sk bölgelerinde 17/11/2023 09:00:00 - 17/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35154550



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 1 KASIM, BİLGEHAN, MÜGE sk bölgelerinde 17/11/2023 09:00:00 - 17/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35154306



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah NECATİ KARTAL sk bölgelerinde 17/11/2023 09:00:00 - 17/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35154574



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GAZİTEPE mah KARASİNAN sk bölgelerinde 17/11/2023 09:00:00 - 17/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35154782



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah MEHMET SİLİVRİLİ sk bölgelerinde 17/11/2023 10:00:00 - 17/11/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35149208



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 6093., 6096. sk bölgelerinde 17/11/2023 10:00:00 - 17/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35154783



İSTANBUL SİLİVRİ ilce -ALİPAŞA mah Uluğbey Caddesi bölgelerinde 17/11/2023 13:00:00 - 17/11/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35154793



İSTANBUL SİLİVRİ ilce -ORTAKÖY mah Tibet sk bölgelerinde 17/11/2023 14:00:00 - 17/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 35153027



İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah YENİ YOL 1 sk / MERKEZ mah ABİDE-İ HÜRRİYET, AHENK, BÜYÜKDERE, ESEN, FERİKÖY FIRIN, GÜVENÇ, HANIMEFENDİ, HASAT, HUZUR, KAZIM ORBAY, KOCAMANSUR, PALAZOĞLU, PERİHAN, PROF. DR. NURETTİN MAZHAR ÖKTEL, REHA YURDAKUL, SIRA CEVİZLER, ÇİFTE CEVİZLER, İSKENDEROĞLU, İSKETE, İYİNİYET sk bölgelerinde 17/11/2023 09:00:00 - 17/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35147234



İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah BESTEKAR ŞAKİR AĞA, BİRACILAR, KARKUYUSU, MECİDİYEKÖY YOLU, UĞUR 1, YAVRUKUŞ, YONCALI, ÖMÜR, İNÖNÜ, ŞEHİT ÖZER AYRANCI sk bölgelerinde 17/11/2023 10:00:00 - 17/11/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35148892



İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah BARAN, DÜZTAŞ, ODESA, ŞAHİNKAYA sk bölgelerinde 17/11/2023 10:00:00 - 17/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35147246



İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ALEV, BENEK, DOĞANAY, DURAN, GÜNEY 2, HUDUT, KARTOPU ÇIKMAZI, KIZILCIK MAHMUT, KÖZ, LİMAN, NAR ÇİÇEĞİ, PAPATYA, TAN, YAVRUKUŞ, YEŞİLCE, ZEYTİNLİK, ÇİLEK, ÇİĞDEM, ÖZGÜR, İNÖNÜ, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk bölgelerinde 17/11/2023 15:30:00 - 17/11/2023 19:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 35148356



İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1338. sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1272/1., 1272/2., 1279/1., 1285., 1427., 1427/1., 1427/2., 1428., 1428/2., 1429., 1429/1., 1429/2., 1429/4., 1430., 1430/1., 1431., 1431/1., 1432., 1433., 1434., 1435., 1436., 1437., 1468., 1469., 1470., 1471., 1472., 1473., 1474., 1475., 1476., 1476/1., 1476/2., 1476/3., 1477., 1478., 1478/1., 1479., 1479/1., 1480., 1481., 1481/1., 1482., 1482/1., KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 17/11/2023 09:00:00 - 17/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35154209



İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2079., 2081., 2085., 2092., 2100., 2101., 2103., 2149., 2151., 2155., 2156., 2157., 2158., 2159., 2160., 2161., 2165., I sk bölgelerinde 17/11/2023 10:00:00 - 17/11/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.