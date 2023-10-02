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İstanbul'u Ücretsiz Gezin! Cumhuriyet'in 100. Yıl Kutlamaları Kapsamında İstanbul'da Hangi Etkinlikler Ücretsiz?

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İstanbul'u Ücretsiz Gezin! Cumhuriyet'in 100. Yıl Kutlamaları Kapsamında İstanbul'da Hangi Etkinlikler Ücretsiz?
İstanbul sakinleri, büyük bir sürprizle karşılaşıyor! Cumhuriyetimizin 100. yılında İstanbul'da özel bir etkinlik başlatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir iştiraki olan Kültür AŞ, İstanbul'daki tarihi mekanlara girişte ücretsiz fırsatlar sunuyor.

İstanbul sakinleri, büyük bir sürprizle karşılaşıyor! Cumhuriyetimizin 100. yılında İstanbul'da özel bir etkinlik başlatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir iştiraki olan Kültür AŞ, İstanbul'daki tarihi mekanlara girişte ücretsiz fırsatlar sunuyor.

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Cumhuriyet'in 100. Yılına Özel Etkinlik

İstanbul, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, zengin bir kültürel mirasa sahip. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamak için Kültür AŞ, İstanbullulara eşsiz bir fırsat sunuyor: "müze girişi kampanyası". Bu kampanya, 2 Ekim'de başlayıp, tam 100 gün sürecek. Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk ve Panorama 1453 Tarih Müzesi'ne sabah saat 11.00'e kadar giriş tamamen ücretsiz!

Kampanyadan Nasıl Faydalanabilirsiniz?

Kültür AŞ'nin bu özel kampanyasından yararlanabilmek için Radar İstanbul üzerinden alınması gereken bir kod bulunuyor. Bu kod, müze girişlerinde gösterilerek, ziyaretçilere İstanbul'un tarihine ve kültürel zenginliklerine ücretsiz erişim sağlanıyor.

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Turistler de Bu Fırsattan Yararlanabilecek!

Bu muhteşem kampanya sadece İstanbul sakinleri için değil! İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas'ın açıklamasına göre, Türkiye'nin dört bir yanından ve İstanbul'a turist olarak gelenler de bu kampanyadan yararlanabilecek. Murat Abbas, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamanın coşkusunu, İstanbul'un zengin tarihini ve kültürel mirasını herkesle paylaşmak istiyoruz" şeklinde duygularını ifade etti.

Kaynak:Haber Kaynağı

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