İSTANBULLULARIN STRES SEVİYESİ 10 ÜZERİNDEN 7,4

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul halkının ev içi gündeminden duygu durum seviyelerine, ekonomik tercihlerinden iş memnuniyetlerine kadar birçok başlıkta İstanbul’un nabzını tutan, “İstanbul Barometresi Aralık 2020 Raporu”nu yayınladı. Rapor, 28 Aralık 2020 – 8 Ocak 2021 tarihleri arasında 827 İstanbul sakini ile telefon üzerinden görüşülerek hazırlandı. İstanbul İstatistik Ofisi’nin hazırladığı İstanbul Barometresi ile her ay, aynı temada sorular ile periyodik anketler yapılıyor. İstanbullunun sıcak gündem konularına dair düşünceleri, belediye hizmetlerine karşı farkındalığı ve tutumu analiz ediliyor. Aralık Raporu’nun sonuçları şöyle:

Yüzde 49, 2021’indaha iyi olacağını düşünüyor

2021 hakkındaki düşünceleri sorulan katılımcıların yüzde 49’u, 2021’in 2020’den daha iyi olacağını, yüzde 44 daha iyi olmayacağını, yüzde 7 ise kararsız olduğunu belirtti.

Stres seviyesi 7,4

Katılımcılara aralık ayındaki duygu halleri soruldu. Kasım ayına göre, stres seviyesi düşse de kaygı seviyesi aynı oranda seyretti. Aralık ayında, stres seviyesi 10 üzerinden 7.4, kaygı seviyesi 7,1 olarak belirlendi. Kadınların ortalama stresi 7,9 iken, erkeklerin 7 bulundu.

Yaşam memnuniyeti 4,8

Yaşam memnuniyeti seviyesi, geçen aya göre artarak 4,8 olarak belirlenirken mutluluk ve huzur seviyesi de bir önceki aya göre artış gösterdi.

Kitap okuma oranı yükseldi

Katılımcıların yüzde 80.5’i, Aralık ayında kitap satın almadığını belirtirken, düzenli kitap okuyanların oranı yüzde 31,3 oldu. Kasım ayına göre, kitap okuma oranında artış kaydedildi.

Yüksek sesli tartışma arttı

Yüksek sesli tartışmaya giren katılımcıların oranı, kasım ayına göre artarak yüzde 34,2 oldu. Arkadaş ve iş ortamında yaşanan yüksek sesli tartışma oranı kasım ayına göre azalırken, aile ortamı, ulaşım/trafik ve kamusal alan/sosyal ortamlarda yaşanan tartışma oranı arttı. Tartışmaya girenlerin yüzde 58,3’ü erkeklerden oluştu.

Yüzde 59.3’ün sağlık durumu iyi

Katılımcıların yüzde 59.3’ü sağlık durumunu iyi, yüzde 11.9’u kötü olduğunu belirtti. Sağlık durumunun kötü olduğunu belirten katılımcıların oranı bir önceki aya göre düşüş gösterdi.

Düzenli spor yapanlar arttı

Düzenli spor yapanların oranı, bir önceki aya göre artarak yüzde 36.1 oldu. Düzenli spor yaptığını belirtenlerin yüzde 68.2’si tempolu yürüyüş, yüzde 20.2’si fitness, vücut geliştirme; yüzde 4’ü yoga, pilates gibi spor aktivitelerini yaptığını belirtti. Geçen ay ile karşılaştırıldığında tempolu yürüyüş oranı azalırken, fitness, yoga pilates gibi aktivitelerin oranının arttığı görüldü.

Açık havada spor tercih ediliyor

“Nerelerde düzenli spor aktivitelerinde bulundunuz?” sorusuna, yüzde 61.8, açık havada spor yaptığını belirtti. Bu oran geçen aya göre azalsa da düzenli spor yapanların ilk tercihinin açık hava olduğu görüldü. Ev içinde spor yapma oranı ise kasım ayına göre artarak yüzde 28,8 oldu.