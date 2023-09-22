İstanbullulara Şok! İstanbul Metrosunda Büyük Sıkıntı: 8 Hat Kapalı

İstanbul, Türkiye'nin kalbi ve her zaman yoğun bir trafik akışına sahip. Kısa bir süre önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklama ile metroların vazgeçilmez önemi bir kez daha ortaya çıktı. Özellikle trafik sorunlarıyla boğuşan İstanbullular için metro hatları bir nefes alma yolu iken, 8 farklı metro hattı şu an için kapalı. İşte bu durumun detayları.

Metro Hatlarında Yürüyen Merdivenler Neden Çalışmıyor?

İstanbul, yüksek nüfusu ve trafik sorunlarıyla ünlüdür. Metrolar, bu zorlu koşullarda bir çözüm yolu olarak görülüyor. Son günlerde İstanbul metrosunda yürüyen merdivenlerin durumu ciddi tepkilere neden oluyor. İstanbul genelindeki metro hatlarında yürüyen merdivenlerin bir kısmı, teknik sorunlar nedeniyle devre dışı bırakılmıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimler öncesinde hizmet vermeye devam ediyor ve metro hatları da bu süreçte önemli bir konu olmaya devam ediyor. Özellikle yürüyen merdivenlerin çalışmadığı durumlar, İstanbul halkı tarafından ciddi bir problem olarak görülüyor. Teknik arızalar ve bakım gereksinimleri, yürüyen merdivenlerin kullanılamamasına neden oluyor.

Engelli ve Yaşlı Vatandaşlar Mağdur Oluyor

Yürüyen merdivenlerin durumu, özellikle engelli ve yaşlı vatandaşlar için büyük bir problem oluşturuyor. Yürüyen merdivenlerin kapalı olması sebebiyle, normal merdivenleri kullanamayacak durumdaki insanlar, metro istasyonlarından geri dönmek zorunda kalıyor.

8 Metro Hattı ve 155 Yürüyen Merdiven Kullanılamıyor

İstanbul metro hatları arasında yer alan M1, M2, M3, M4, M5, M7, M8 ve M9 hatlarında toplamda 155 yürüyen merdiven şu an için kullanılamıyor. Farklı hatlarda yer alan bu yürüyen merdivenlerin kullanılamaması, İstanbul halkı için büyük bir sorun oluşturuyor.

İstanbul'un trafik sorunları ve yüksek nüfusu göz önüne alındığında, metro hatlarının önemi daha da artıyor. Son dönemde yaşanan yürüyen merdiven krizi, İstanbul halkının bu önemli ulaşım aracından tam anlamıyla faydalanamamasına neden oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuda alacağı önlemler ve yapacağı düzenlemeler merakla bekleniyor.