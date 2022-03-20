İstanbullulara 'barajlar suya doysa da israf etmeyin' uyarısı

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Deniz ve İçsu Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Albay, barajları dolan kentin 9 aylık su rezervi bulunduğunu, sıkıntı yaşamamak için suyun dikkatli kullanılması gerektiğini söyledi.

İSTANBUL 20.03.2022, 12:56
İstanbullulara 'barajlar suya doysa da israf etmeyin' uyarısı

İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışlar, mega kentin su ihtiyacını karşılayan toplamda 868 milyon 683 bin metreküp kapasiteye sahip 10 barajın doluluk oranını arttırdı. Barajlara biriken toplam su miktarı, yaklaşık 757 milyon metreküp oldu.

Yağışların ardından doluluk oranları; Istrancalar ve Kazandere barajlarında yüzde 100'e, şehrin su ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Ömerli Barajı'nda ise yüzde 91,17'ye ulaştı.

Bu oran; Alibey Barajı'nda yüzde 80,69, Büyükçekmece Barajı'nda yüzde 88,62, Darlık Barajı'nda yüzde 96,99, Elmalı Barajı'nda yüzde 95,83, Pabuçdere Barajı'nda yüzde 96,02, Sazlıdere Barajı'nda yüzde 61,09 ve Terkos Barajı'nda yüzde 83,02 oldu.

Rakamlar İstanbulluların yüzünü güldürse de, barajlardaki kapasitenin sınırlı olduğunu hatırlatan uzmanlar, su sıkıntısı yaşama riski nedeniyle tüketim konusunda temkinli ve tasarruflu olunması uyarısı yaptı.

"Doluluk oranı sevindirici ama temkinli olmak lazım"

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi Deniz ve İç Su Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç Albay,  barajlardaki doluluk oranlarının artmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Doluluk oranlarının su kalitesini etkilediğini belirten Prof. Dr. Albay, azalan suyun çabuk kirlendiğine vurgu yaptı.

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajların son iki ayda yağışlarla dolmaya başladığını, bu hafta etkili olan yağışlarla beraber de barajların doluluk oranlarının yüzde 85'e ulaştığını belirten Albay, bunun sevindirici olduğunu ancak temkinli davranılması gerektiğini kaydetti.

Mevcut suyun dikkatli ve tasarruflu kullanılmasında yarar gördüğünü vurgulayan Albay, aksi durumda önümüzdeki dönemde de su sıkıntısı yaşanabileceğini ifade etti.

Albay, kente su sağlayan barajların doluluk oranlarının yüzde 100'e ulaşmasının bile olası su sıkıntılarının önüne geçemeyeceğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"İstanbul'da 800 milyon metreküpü biraz geçen su kapasitesi var. Günde 3 milyon metreküp suyun İstanbul halkına verildiği düşünülürse, 9 aylık suyu barajlarımızda topluyoruz demektir, yani tamamen dolu olsa bile. Bu da bize şu ev ödevini veriyor; suyu doğru kullanacağız, rahatlamayacağız, boşa harcamayacağız, boşa akıtmayacağız, tasarruf edeceğiz. Yani rahatlamaya gelmez, çünkü önümüz yaz ayları. Yaz aylarında buharlaşma artacak, su tüketimi daha da artacak. Hele bir de önümüzdeki yıl kar ve yağmuru doğru bir şekilde almazsak, bizi önümüzdeki yıllarda tekrardan yeni bir sıkıntı bekliyor olabilir. Bu yüzden ben hep şunu söylüyorum, lütfen suyu doğru kullanalım, tasarruf edelim, suyu gereksiz harcamayalım."

- "Su kültürünü anaokulundan itibaren çocuklarımıza vermemiz lazım"

Prof. Dr. Meriç Albay, İstanbul'un gerek kentleşme gerekse nüfus bakımından hızlı büyüyen bir şehir olduğuna işaret ederek, su tüketiminin artmasında göç ve yapılaşmanın da etkili olduğunu söyledi.

Su sıkıntısının sadece İstanbul'da değil, iklim değişikliğine bağlı olarak ülke genelinde yaşandığının altını çizen Albay, bu sorumluluğun herkese düştüğünü, sadece İstanbul değil Konya, İzmir, Ankara ve Gaziantep olsun diğer şehirlerin de içme suyu barajlarının dikkatli takip edilmesi gerektiğini kaydetti.

Su havzalarının çok iyi kontrol edilmesinin de önemini vurgulayan Albay, şöyle devam etti:

"İstanbul da dahil birçok havzayı koruyamıyoruz. Koruyamadığınız zaman havzaların su tutma kapasitesi düşüyor. Yani suyu tutup baraja getirecek alana siz beton yığarsanız maalesef suyu yönlendiremiyorsunuz barajlara. Bu da hem suyun kalitesini hem de miktarını düşürüyor. Dolayısıyla bizim bu su kültürünü, coğrafya kültürünü, biyoçeşitlilik kültürünü ilkokuldan, anaokulundan itibaren çocuklarımıza vermemiz lazım. Suyu gerçekten çok kötü kullanıyoruz, hem mutfakta hem banyoda hem de diğer endüstriyel alanda. Özellikle şunu söylemek lazım, artık Türkiye'nin suyu oldukça az. Özellikle endüstriyel kullanımda ve tarımsal kullanımda suyu tasarruf etmekte fayda var diye düşünüyorum."

- "Gereksiz kullanım gelecekten çalıyor"

Gereksiz su tüketimini "gelecekten çalmak" şeklinde değerlendiren Albay, "Gereksiz açık musluk, sizin geleceğinizden çalıyor. Bir yıl sonra kullanacağınız suyu şimdiden tüketmiş oluyorsunuz. Eğer bir, iki ya da beş kazak yetiyorsa 7'nci, 10'uncu, 15'inci kazağı almamak lazım. Domates üretilirken, kazak yapılırken aslında tonlarca su tüketilmiştir. Bilgisayar, araba hiç fark etmez. Endüstriyel ve tarımsal ürünlerin tamamı için su tüketiyoruz. Bilelim ki gereksiz kullanım, gereksiz harcama aslında geleceğimizden çalıyor. Buna çok dikkat etmek lazım." ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
6
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 20 Mart 2022
İmsak 05:36
Güneş 07:01
Öğle 13:17
İkindi 16:40
Akşam 19:22
Yatsı 20:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Kasımpaşa 30 38
12. Sivasspor 30 38
13. Galatasaray 29 38
14. Kayserispor 30 38
15. Gaziantep FK 29 37
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 30
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 26 33
15. Kocaelispor 26 32
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Tottenham 28 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 28 56
3. Atletico Madrid 29 54
4. Barcelona 27 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Mallorca 28 26
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19