İstanbullular tatilin son günü Şile'ye akın etti
Kurban Bayramı tatilinin son gününü değerlendirmek isteyen İstanbullular, Şile Ayazma Plajı'nda yoğunluk oluşturdu.
İSTANBUL 17.07.2022, 19:57
Tatilin son gününde vatandaşlar İstanbul'da sahillere akın etti.
Şile Ayazma Plajı da vatandaşların denize girmek için yoğun olarak tercih ettiği noktalardan biri oldu.
Güzel havanın tadını yüzerek çıkaran ve serinlemek isteyen İstanbullular plajda yoğunluk oluşturdu.
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