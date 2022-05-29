İstanbullular sıcak havada denize girerek serinledi
İstanbul'da etkili olan sıcak havadan bunalan vatandaşlar, kentin sahil kesimlerinde denizin tadını çıkardı.
İSTANBUL 29.05.2022, 21:33
Kentte iki gündür etkili olan sıcak hava nedeniyle vatandaşlar, haftanın son gününde sahilleri ve parkları doldurdu.
Fatih Sarayburnu'nda sıcak havayı fırsat bilen vatandaşların bir kısmı denize girdi, bazıları da kayalıklarda güneşlendi. Bazı vatandaşlar da Yedikule sahilindeki ağaçların gölgesinde dinlenmeyi tercih etti.
Vatandaşların bir kısmı ise aileleriyle parklarda ağaç altlarında oturdu, kimi piknik yaptı kimi de bisiklete bindi.
Mayıs ayının son hafta sonunda güzel havanın tadını çıkarmak isteyenlerden bazıları da Adalar'ı tercih etti. Adalar'a yolcu taşıyan deniz araçları ve sokaklar doldu taştı. Vatandaşların tercihi özellikle Büyükada oldu.
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