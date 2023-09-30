İstanbullular Dikkat! Valilik ve İBB Uyardı: Yarın Bu Yollar Kapalı Olacak

15 farklı ülkeden katılan 147 bisikletçi, İstanbul'un eşsiz güzelliklerini pedal atarak keşfedecek. Bu büyük etkinlik için 21 ayrı takım yarışacak. İstanbul'un en bilinen noktalarından geçecek olan bu tur, hem sporcuların performansına hem de İstanbul'un güzelliklerine tanık olacak. Bu organizasyon sebebiyle yarın İstanbul'da bazı yollar kapalı olacak. İşte İstanbul'da kapalı olacak olan yollar...

Bisiklet Turu Rotası ve Yol Kapatmaları

İBB İştiraki Spor İstanbul'un düzenlemiş olduğu bu etkinlik, Sultanahmet Meydanı'ndan start alacak. Bisikletçiler; Sirkeci, Galata Köprüsü, Beşiktaş Dolmabahçe, Barbaros Bulvarı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fenerbahçe Atatürk Stadyumu'nu geçerek Caddebostan'da yarışı tamamlayacak. Toplamda 92.9 km'lik bu rotada, yarış bitiş saati olan 12:30'a kadar trafik kademeli olarak normal akışına dönecek.

İstanbul'da Hangi Yollar Kapalı Olacak?

Yarışın gerçekleşeceği Pazar sabahı, saat 07:00 itibariyle bazı ana arterler trafiğe kapanacak. Bu kapatılan yollar şunlar:

Sultanahmet Meydanı

Kennedy Caddesi

Galata Köprüsü

Dolmabahçe

Beşiktaş Barbaros Bulvarı

Temmuz Şehitler Köprüsü

Caddebostan ve Bağdat Caddesi

Bu yolların kapatılması sebebiyle sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri önerilmektedir.

Yollar Ne Zaman Açılacak?

Trafikte sıkışmamak ve planlarınızı doğru yapabilmek için yolların ne zaman açılacağına dair bilgilere dikkat etmelisiniz: