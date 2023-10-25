İstanbullular dikkat! Şemsiyeleri hazırlayın! 3 gün sürecek

İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Meteoroloji sarı uyarı verdi... Bu kez çok sert olacak! 3 gün boyunca sürecek hava olayı için önlem alın! En çok o ilçeler etkilenecek...

3 GÜN BOYUNCA ETKİLİ OLACAK

Lodos, yarın itibariyle başlayacak ve yaklaşık 3 gün boyunca etkisini sürdürecek. İstanbul halkının gerekli önlemleri alması önem taşıyor.

SARI SEVİYE LODOS UYARISI

Sarı seviyedeki lodos uyarısı, açık alanlarda hafif eşyaların uçma riskini artırabilir. Bu nedenle İstanbul'da yaşayanlar, dışarıda bulunan eşyalarını güvence altına almalı ve gerektiğinde içeriye almaları tavsiye edildi.