İstanbullular Dikkat! Pazar Günü Bu Yollar Kapalı Olacak!
İstanbul, 22 Ekim Pazar günü, "14. Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu" etkinliği nedeniyle bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağına hazırlıklı olmalıdır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bu önemli etkinliğin trafiğe etkisini minimize etmek amacıyla yol kapatmalarını ve alternatif güzergahları duyurdu. İşte bu etkinlik nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar hakkında detaylar:
Abay Caddesi Eski Belediye Başkanlığı Önü
Pazar günü, Abay Caddesi Eski Belediye Başkanlığı önünde, saat 00.00 ile 12.00 arasında trafik akışı sağlanamayacak.
Zakirbaşı, Balıklı Kazlı Çeşme, Belgrat Kapı Yolu ve Daha Fazlası
Zeytinburnu ilçesinde, saat 08.00 ile 12.00 saatleri arasında, aşağıdaki güzergahlar trafiğe kapatılacaktır:
- Zakirbaşı
- Balıklı Kazlı Çeşme
- Belgrat Kapı Yolu
- İmamhatip Yolu
- Çinoğlu Çıkmazı
- Balıklı Silivrikapı Yolu
- Balıklı Seyitnizam Yolu
- ve 246. Sokaklar
- Asımkazancıgil
- Seyitnizam
- Yunus Emre (Gidiş ve Geliş)
- Rauf Denktaş
- Semiha Şakir
- Prof. Dr. Muammer Aksoy
- Zübeyde Hanım
- Gümüşsuyu Davutpaşa Caddesi
- İnönü Bulvarı
Ayrıca, Sahil Kennedy Caddesi'nin kuzey ve güney yönünden gelen trafik, 16/9 köprü istikametine kapalı olacaktır.
Alternatif Güzergahlar
Yarış güzergahında bulunan cadde ve sokaklara çıkan bütün yollar, organizasyon sona erene kadar araç trafiğine kapalı olacaktır. Ancak şu alternatif güzergahları kullanarak trafiği rahatlatabilirsiniz:
- Onuncu Yıl Caddesi
- Sahil Kennedy Caddesi
- Ambarlar Caddesi
- Mevlana Caddesi
- Ekrem Kurt Bulvarı
Bu alternatif güzergahlar sayesinde etkinlik trafiğine takılmadan hedefinize ulaşabilirsiniz.
Kaynak: