İstanbullular Dikkat! Pazar Günü Bu Yollar Kapalı Olacak!

İstanbul, 22 Ekim Pazar günü, "14. Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu" etkinliği nedeniyle bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağına hazırlıklı olmalıdır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bu önemli etkinliğin trafiğe etkisini minimize etmek amacıyla yol kapatmalarını ve alternatif güzergahları duyurdu. İşte bu etkinlik nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar hakkında detaylar:

Abay Caddesi Eski Belediye Başkanlığı Önü

Pazar günü, Abay Caddesi Eski Belediye Başkanlığı önünde, saat 00.00 ile 12.00 arasında trafik akışı sağlanamayacak.

Zakirbaşı, Balıklı Kazlı Çeşme, Belgrat Kapı Yolu ve Daha Fazlası

Zeytinburnu ilçesinde, saat 08.00 ile 12.00 saatleri arasında, aşağıdaki güzergahlar trafiğe kapatılacaktır:

Zakirbaşı

Balıklı Kazlı Çeşme

Belgrat Kapı Yolu

İmamhatip Yolu

Çinoğlu Çıkmazı

Balıklı Silivrikapı Yolu

Balıklı Seyitnizam Yolu

ve 246. Sokaklar

Asımkazancıgil

Seyitnizam

Yunus Emre (Gidiş ve Geliş)

Rauf Denktaş

Semiha Şakir

Prof. Dr. Muammer Aksoy

Zübeyde Hanım

Gümüşsuyu Davutpaşa Caddesi

İnönü Bulvarı

Ayrıca, Sahil Kennedy Caddesi'nin kuzey ve güney yönünden gelen trafik, 16/9 köprü istikametine kapalı olacaktır.

Alternatif Güzergahlar

Yarış güzergahında bulunan cadde ve sokaklara çıkan bütün yollar, organizasyon sona erene kadar araç trafiğine kapalı olacaktır. Ancak şu alternatif güzergahları kullanarak trafiği rahatlatabilirsiniz:

Onuncu Yıl Caddesi

Sahil Kennedy Caddesi

Ambarlar Caddesi

Mevlana Caddesi

Ekrem Kurt Bulvarı

Bu alternatif güzergahlar sayesinde etkinlik trafiğine takılmadan hedefinize ulaşabilirsiniz.