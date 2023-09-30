İstanbullular Dikkat! AKOM'dan Önemli Uyarılar Geldi

Perşembe gününden bu yana İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış, Avrupa yakasını sabah saatlerinde vururken, akşam saatlerinde Anadolu yakasında da etkisini gösterdi. Özellikle meteorolojik değerlendirmelere göre, Anadolu yakasının akşam saatlerinde aşırı olarak nitelendirilen yağış miktarlarına maruz kalacağı belirtildi.

Vatandaşlara Önemli Uyarılar

AKOM tarafından yapılan son açıklamada, olası sel, su baskını, heyelan gibi olumsuz durumlar karşısında İstanbulluların dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları istendi.

İBB'nin Yoğun Yağışa Karşı Aldığı Önlemler

Yağışın olumsuz etkileri konusunda hazırlıklı olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 3.430 personel ve 1.658 araçla hızla müdahalede bulundu. Bu kapsamda, aşırı yağış nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar ve hayvanlar İtfaiye ekipleri tarafından güvenli bölgelere nakledildi.

İstanbul'da Yağışın Sebep Olduğu Olumsuzluklar ve Müdahaleler

İstanbul'da yağış nedeniyle birçok farklı bölgede olumsuzluklar yaşandı. İBB ekipleri, İSKİ ve İtfaiye birimlerinin öncülüğünde bu olumsuzluklara hızla müdahale etti. İşte yaşanan bazı olumsuz durumlar ve gerçekleştirilen müdahaleler:

1. Silivri ilçesi Gümüşyaka Mevkii D100 karayolu– göllenme (müdahale edildi)

2. Arnavutköy Merkez Ana Arterler – göllenme (müdahale edildi)

3. Başakşehir Bedrettin Dalan Bulvarı – göllenme (müdahale edildi)

4. Başakşehir İkitelli 3 Nolu Kavşak – göllenme (müdahale edildi)

5. Başakşehir İkitelli 4 Nolu Kavşak – göllenme (müdahale edildi)

6. Başakşehir 4. Etap Yolu – göllenme (müdahale edildi)

7. Başakşehir Atatürk Bulvarı – göllenme (müdahale edildi)

8. T4 Tramvay hattı Taşköprü istasyonu – su baskını (müdahale edildi)

9. Sultangazi Mahmutbey Yolu Altgeçit – göllenme (müdahale edildi)

10. Arnavutköy Kiptaş Konutları önü - göllenme (müdahale edildi)

11. Çağlayan Altgeçidi Şişli - Piyalepaşa istikameti – göllenme (müdahale edildi)

12. Bayrampaşa Yıldırım Mah.- TEM çıkışı – göllenme (müdahale edildi)

13. Başakşehir Süleyman Demirel Bulvarı – göllenme (müdahale edildi)

14. Beşiktaş Zincirlikuyu Metrobüs İstasyonu Altgeçit Söğütlüçeşme yönü – göllenme

(müdahale edildi)

15. Eyüpsultan Alibeyköy Yavuz Selim Cad. – göllenme (müdahale edildi)

16. Gaziosmanpaşa Hekimsuyu Cad. - mahsur kalma (müdahale edildi)

17. Beşiktaş Ortaköy Muallim Naci Caddesi – göllenme (müdahale edildi)

18. Arnavutköy, Başakşehir ve Sultangazi ilçelerinde muhtelif adreslerde – mahsur kalma (702

kişi) (müdahale edildi)

19. Arnavutköy ilçesi ahırda - mahsur kalma (15 büyükbaş hayvan) (müdahale edildi)

20. Kağıthane Okmeydanı Kavşağı – göllenme (müdahale edildi)

21. Şişli Mecidiyeköy Meydanı – göllenme (müdahale edildi)

22. Arnavutköy Mehmet Zeki Obdan İlkokulu – mahsur kalma (müdahale edildi)

23. Arnavutköy Hacımaşlı Mah. Beyaz Akasya Sokak – mahsur kalma (7 kişi) (müdahale

edildi)

24. Üsküdar Ünalan Mah.Libadiye Cad. Emaar AVM alt geçit - göllenme (müdahale edildi)

25. Pendik Ankara Caddesi - göllenme (müdahale edildi)

26. Pendik Kurtköy Üstün Caddesi Soydaş Sokak - 2 araç üzerine istinat duvarı çökmesi (5

kişi kurtarıldı, araç içerisinde 1 kişi mahsur)– müdahale edildi.

27. Pendik Mostar Köprüsü mevkii yol çökmesi - mahsur kalma (1 servis aracı) – müdahale

edildi.

28. Kartal Sahil Yolu İstmarina önü – göllenme (müdahale edildi)

29.Sirkeci bölgesinde su giderlerine müdahale edildi.

30.Pendik Yenişehir Mahallesi Millet Bahçesine müdahale edildi.

31.Pendik Kavakpınar Mahallesindeki su basın yaya alt geçidine müdahale edildi.

32.Kurtköy Pendik yolundaki su birikmelerine müdahale edildi.

33.Kemerburgaz’da birçok noktadaki tıkanan giderlere müdahale edildi.

34.Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesinde okul binasını basın su boşaltıldı.

35.Karaköy Kemeraltı Caddesindeki su birikmesine müdahale edildi.

36.Karaköy Meclisi Mebusan caddesindeki su giderlerine müdahale edildi.

37.Galata Köprüsü Alt geçidinin bir bölümünde yaşanan su baskınına müdahale edildi.

38.Fatih Nuriosmaniye ve çevresinde yaşanan olumsuzluklara müdahale edildi.

39.Kapalıçarşı içinde ve çevresinde yaşanan su baskınlarına müdahale edildi.

40.Eminönü İstanbul Ticaret Odası önündeki anlık su birikmesine müdahale edildi.

41.Sahil yolu Samatya alt geçidine müdahale edildi.

42.Yağıştan etkilenen ilçelerdeki yüzlerce ev ve işyeri su baskını ihbarlarına müdahale edildi.