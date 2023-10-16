İstanbullular 15 gün boyunca kültür sanat şöleni yaşadı.

BALKAN STARI DİNO MERLİN FESTİVALİN SON GÜNLERİNE ENERJİSİNİ KATTI

Güneydoğu Avrupa'nın en ünlü müzisyenlerinden biri olan ve karizmatik sahnesiyle bilinen Balkan süperstarı Dino Merlin, 14 Ekim'de benzersiz bir şov için İstanbul'a geldi. Dino'nun en son albümü "Hotel Nacional", çıktığı zaman Billboard World Albums Chart'ta ilk 10'da yer bulmuştu. Ardından düzenlenen dünya turnesini yaklaşık bir milyon kişi izledi. Bu sonbahar, yaklaşmakta olan 12. stüdyo albümü "We" ("Us")'den şarkıların canlı prömiyerinin yanı sıra, 40 yılı aşkın süren zengin müzik kariyerinden hitlerle dolu bir setlist ile Dino Merlin, Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) özel görsel efektlerle dolu kaçırılmayacak bir gösteri sundu.

DÜNYACA ÜNLÜ SANATÇILAR İSTANBUL’DA SAHNEDEYDİ

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında dünya müziğinin önde gelen isimleri AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda sahneye çıktı. 240 yıllık tarihi ile dünyanın en köklü ve en üretken nadir sanat topluluklarından biri olan Mariinsky Orkestrası, efsanevi şef Valery Gergiev yönetiminde ilk defa AKM’nin yenilenen binasında sahnedeydi. Babası ünlü kemancı Tibor Varga'dan 4 yaşında aldığı keman eğitimi ile müzik kariyerine başlayan, Almanya ve Fransa'daki birçok orkestranın şefliğini üstlenen Gilbert Varga, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile AKM’ye konuk oldu. Geleneksel melodileri, elektro ve trip hop ile harmanlayan Tunuslu protest sanatçı besteci, gitarist, solist Emel Mathlouthi, Afrika’nın Divası olarak bilinen Benin asıllı Anqelique Kidjo 5. Uluslararası İstanbul Halk Müzikleri Festivali kapsamında konser verdi.

AŞIK VEYSEL’E VEFA GECESİ

Bu yıl 10-13 Ekim tarihleri arasında yapılan 5. İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali, “Aşık Veysel Senfoni ile Buluşuyor” konseri ile sona erdi. Yavuz Bingöl, Oktay Kaynarca, Kubat ve Murat Dalkılıç’ın solist olarak yer aldığı konsere Şef Eray İnal yönetimindeki senfoni orkestrası eşlik etti. Ünlü halk ozanı Aşık Veysel’in ölümsüz eserleri kalabalık bir dinleyici kitlesi eşliğinde duygu dolu anlarla tekrar hayat buldu.

Yavuz Bingöl, Oktay Kaynarca, Kubat ve Murat Dalkılıç “Uzun İnce Bir Yoldayım”, “Güzelliğin On Para Etmez”, “Ben Gidersem Sazım Sen Kal Dünyada”, “Kara Toprak” gibi Aşık Veysel’in çok önemli türkülerini seslendirirken dinleyiciler de eşlik etti. Finalde birlikte sahneye çıkan solistler seyircileri alkışlamayı ihmal etmedi.

İSTANBUL AKŞAMLARI ÜNLÜ İSİMLERİN KONSERLERİYLE HAREKETLENDİ

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’ne Türk pop müziğinin ünlü isimlerinin vereceği açıkhava konserleri damga vurdu. Bengü, Simge, Oğuzhan Koç, Murat Dalkılıç, Merve Özbey, İkilem, Gökhan Tepe, Berkay, Ziynet Sali, Ferhat Göçer, Göksel, Ebru Yaşar, Emre Altuğ, Manga ve Fatma Turgut, Galataport İstanbul Saat Kulesi Meydanı’nda izleyenlere keyifli saatler yaşattı. Atatürk Kültür Merkezinin dış alanında kurulan Türk Telekom Açık Hava Sahnesinde ise Bilal Sonses, Can Bonomo, Ceza, Ekin Uzunlar, Göksel gibi isimlerin yanı sıra Kolpa, Gripin gibi müzik grupları şarkılarını İstanbullular için söyledi. Festival süresince ziyaretçiler, pazartesiden perşembeye hafta içi dört gün son dönemin en beğenilen filmlerini açık havada izledi. Festival boyunca pazar günleri, filmlerde rol alan sanatçıların katılımıyla yapılan özel gösterimlerde ise ziyaretçiler, sanatçılarla bir araya gelerek sohbet etme fırsatı buldu.

OPERA VE BALE’DE GÖRSEL ŞÖLEN SANATSEVERLERİ BÜYÜLEDİ

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nin açılışı İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin görkemli açılış konseri ile gerçekleşti. Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, zengin bir program ile festivale akdeniz esintisi kattı. “Damdaki Kemancı” müzikali ve Giuseppe Verdi tarafından bestelenen “Rigoletto” operası yine Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından festival kapsamında sahneye kondu. Romantik ve klasik döneme ait “La Bayadère” balesi ve “Faust” operası, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelendi. “Carmen” balesi ise Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneye kondu.

STAR WARS’TAN RÖNESANS RÜYALARINA SERGİLER BEYOĞLU’NA RENK KATTI

Star Wars hakkında bugüne kadar yapılmış en kapsamlı sergi, Beyoğlu Kültür Yolu kapsamında İstanbul Sinema Müzesi'ne konuk oldu. 40 yıl boyunca bir araya getirilen 600’den fazla parçadan oluşan hayran koleksiyonu, 1 Ekim tarihinden itibaren Star Wars evrenini sergiye taşıdı. İstanbul Resim Heykel Müzesi’nde Artı 700, Hat ve Kaligrafik Eğilimler, Osman Hamdi Bey ve Güzel Sanatlar Akademisi Hat Koleksiyonu sergileri, Akbank Sanat’ta Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve Akbank Sanat iş birliğiyle düzenlenen Akbank 41. Günümüz Sanatçıları Ödülü Sergisi, AKM Galeri’de Yüz’de Yüz Birlikte Var Olmak isimli sergi festival boyunca ziyaret edildi. AKM Tiyaro Salonu’nda Refik Anadol’un “Rönesans Rüyaları” dijital sergisi görülürken, AKM bahçesinde “Bir Hayalin İnşası” dijital sergisi festival boyunca ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

RAMİ KÜTÜPHANESİ’NDE ÖZEL ETKİNLİKLER GERÇEKLEŞTİ

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nin uğrak destinasyonlarından biri de Rami Kütüphanesiydi. Anadolu Ârifleri Ve Âlimleri Yazma Eser Sergisi, Birvaktile Sergisi, “Geleneği Korumak” Ebru, Minyatür, Hüsn’i Hat Unsurlarını Koruma Eylem Planı Çalıştayı ve geleneksel el sanatlarına yönelik birçok atölye çalışması Rami Kütüphanesi’nde yer aldı. Rami Kütühanesi’nde ayrıca çocuklar ve büyükler için eğlenceli workshoplar düzenlendi.