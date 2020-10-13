İstanbullu kentsel dönüşüm, deprem ve konut mağduriyetleri konusunda karamsar

İstanbullular belediyelerin ve devletin bu konularda oldukça yavaş hareket ettiği konusunda hemfikir. Türkiye’nin en büyük şehri İstanbul’da kentsel dönüşüm ağır aksak ilerlese de birçok bölgede tamamen tıkanmış durumda. EHA tarafından yapılan ankette vatandaşlara yöneltilen sorular arasında depreme hazırlık, kentsel dönüşüm, konut mağduriyetleri gibi sorular yöneltildi. İşte vatandaşa sorulan sorular ve sonuçları.

İstanbul olası bir depreme hazırlıklı mı?

Ankete katılanların yüzde 97 gibi büyük çoğunluğu depreme karşı yeterli bir hazırlığın olmadığı yönünde görüş bildirirken, yüzde 3’lük kesim hazırlıkların yeterli olduğu konusunda görüş bildirdi.

Kentsel dönüşüm çalışmaları sizce yeterli mi?

Katılımcılar bu soruya da yüzde 94 oranında yetersiz olarak görüş bildirirken, yüzde 6’lık kesim ise çalışmalardan memnun olduğu yönünde görüş bildirdi.

Fikirtepe konut mağduriyeti 1 yıl içinde çözülür mü?

Bilindiği üzere Fikirtepe’de kentsel dönüşüm tamamen tıkanmış durumda. Yıllardır yarım kalan projelerle mağdur olan vatandaşlar bu durumdan oldukça rahatsız. EHA’nın elde ettiği bilgilere göre bölgede arsa fiyatlarının da yarı yarıya düştüğü yönünde. Ankete katılanların yüzde 91’lik bölümü sorunun çözüleceğine inanmazken, yüzde 9’luk bölümü kısa sürede çözüleceği yönünde görüş bildirdi.

İstanbul’un kanayan yarası Esenyurt

Yine İstanbul’un kanayan yaralardan birisi de Esenyurt bölgesi. Binlerce konut mağduru yaratan ilçede yarım kalmış veya tapusunu alıp evini alamamış binlerce insan var. Verilen sözlere rağmen 10 yıldır giderilemeyen sıkıntılar uzunca bir süre devam edecek gibi. Bölge için sorulan son soru, “Esenyurt’ta konut mağdurları haklarını alabilecek mi?” Ankete katılanlardan yüzde 81’i olumsuz görüş bildirirken, yüzde 19’luk kesim olumlu yönde görüş bildirdi.

Sonuç olarak bakıldığında İstanbullu çalışmaların hızından ve gidiş hattından hiç memnun değil. Daha hızlı ve çözüme odaklı çalışmalar beklediklerini dile getiriyorlar.