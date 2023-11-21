İstanbullu akşam saatlerine kadar su yok! Hazırlıkları tamamlayın
Yayınlanma:
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte İstanbul' da bugün su kesintisi yaşayacak ilçe açıklandı. Su kesintisi yaşanacak o ilçede yaşayanlar kesintiden olumsuz etkilenecek
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte İstanbul' da bugün su kesintisi yaşayacak ilçe açıklandı. Su kesintisi yaşanacak o ilçede yaşayanlar kesintiden olumsuz etkilenecek
İLÇE: BAHÇELİEVLER
ETKİLENEN MAHALLELER: SOĞANLI MAH, SİYAVUŞPAŞA MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 21/11/2023
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 21/11/2023 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kaynak:
İstanbul