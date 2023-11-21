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İstanbullu akşam saatlerine kadar su yok! Hazırlıkları tamamlayın

Yayınlanma:
İstanbullu akşam saatlerine kadar su yok! Hazırlıkları tamamlayın
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte İstanbul' da bugün su kesintisi yaşayacak ilçe açıklandı. Su kesintisi yaşanacak o ilçede yaşayanlar kesintiden olumsuz etkilenecek

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte İstanbul' da bugün su kesintisi yaşayacak ilçe açıklandı. Su kesintisi yaşanacak o ilçede yaşayanlar kesintiden olumsuz etkilenecek

İLÇE: BAHÇELİEVLER

ETKİLENEN MAHALLELER: SOĞANLI MAH, SİYAVUŞPAŞA MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 21/11/2023

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 21/11/2023 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kaynak:Haber Kaynağı

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