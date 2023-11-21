İstanbullu akşam saatlerine kadar su yok! Hazırlıkları tamamlayın

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte İstanbul' da bugün su kesintisi yaşayacak ilçe açıklandı. Su kesintisi yaşanacak o ilçede yaşayanlar kesintiden olumsuz etkilenecek