İSTANBULKART MOBİL İLE PARK ET

İBB, İstanbullulara birçok alanda kolaylık sağlayan hayatlarına dokunan ve ekonomik yönden destekleyen kampanyalarda hız kesmiyor. İBB’nin düzenlediği kampanyalar İstanbullulara kazandırmaya devam ederken BELBİM AŞ ve İSPARK AŞ yeni bir projeyi hayata geçirdi. İstanbulkart Mobil’den yükleyerek, hediyeni İSPARK’ta kullanma dönemi başladı. BELBİM ve İSPARK tarafından düzenlenen kampanya ile sürücülerin araçlarını İSPARK’a bırakarak toplu taşımayı kullanmalarını teşvik etmek, hızlı ve güvenli ulaşım araçlarına yönlendirmek ve ekonomik yönden onlara katkı sağlanması hedefleniyor. İstanbulkart kullanıcıları İstanbulkart Mobil’den 50 ve üzeri TL yüklemelerinde ilk İSPARK ödemelerini 18 TL’ye kadar nakit iade alabiliyor.

Daha önce İSPARK “Park Et Devam Et” kampanyasıyla araçlarını seçili İSPARK otoparklarına emanet ederek ödemelerini İstanbulkart’ı ile yapan ve yolculuklarına toplu ulaşımla devam eden İstanbullulara geçiş ücretleri iade edilmişti. Yeni iş birliğiyle ise İstanbulkart Mobil üzerinden yükleme yapan kullanıcılara ilk İSPARK ödemeleri hediye ediliyor. Talimat olarak yüklenen ödül TL, herhangi bir yükleme noktasında, otobüs duraklarında yer alan talimat yükleme noktalarına, otobüslerdeki geçiş cihazlarına İstanbulkart dokundurularak ya da İstanbulkart Mobil üzerinden NFC yoluyla tanımlanabiliyor.