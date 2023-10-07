İstanbul’dan Büyük Göç Başladı: Emekliler Hangi Şehirleri Seçiyor?

Deprem korkusu, ekonomik zorluklar ve yaşam kalitesi arayışı emeklileri İstanbul dışına çekiyor. Antalya başta olmak üzere belirli şehirlere göç eden emeklilerin sayısında ciddi bir artış gözlemleniyor.

Popüler Göç Noktaları

Antalya: Emeklilerin Yeni Gözdesi

Antalya, sıcak iklimi, doğal güzellikleri ve yüksek sosyal olanaklarıyla dikkat çekiyor. Denizin ve güneşin tadını çıkarmak isteyen emekliler için ideal bir şehir.

Muğla: Ege'nin Cazibe Merkezi

Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi popüler destinasyonlarla emekliler arasında oldukça popüler. Muğla'nın tarihi dokusu ve mavi denizi, emeklilik yıllarını huzurla geçirmek isteyenleri cezb ediyor.

Aydın ve İzmir: Huzur Dolu Sahiller

Aydın'ın sahil bölgeleri ve İzmir'in gelişmiş altyapısı, emekliler için mükemmel yaşam olanakları sunuyor. İki şehir de, kültürel ve doğal zenginlikleriyle ön plana çıkıyor.

Bursa: Tarih ve Doğanın Buluşma Noktası

Bursa, tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle emeklilerin ilgisini çekiyor. Aynı zamanda kış sporlarına ilgi duyanlar için Uludağ'a olan yakınlığı büyük bir avantaj.

İstanbul’a Yakın Köyler: Doğa İçinde Huzurlu Yaşam

İstanbul'dan uzaklaşmak istemeyenler için Polonezköy, Şile, Ağva, Kandıra ve Sapanca gibi köyler ideal. Bu bölgeler, doğal yaşam ve huzurlu bir ortam arayanlar için mükemmel imkanlar sunuyor.