İstanbul'daki Gençler, Cumhuriyet'in 100. Yılında Tarihi Bir Başarıya İmza Attı

İstanbul, Cumhuriyetimizin 100. yılında tarihi bir anı daha yaşadı. Silivri Yusuf Sarıbekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin değerli öğrencileri, bu özel günü unutulmaz kılmak için kolları sıvadı.

Cumhuriyet Coşkusuyla "100. Yıl" Koreografisi

Silivri'nin bu değerli eğitim yuvasındaki 600 lise öğrencisi, Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırlıklarla anlamlı bir etkinlik düzenledi. Öğrenciler, kırmızı ve beyazın asaletini taşıyan kıyafetleriyle okul bahçesine toplandı ve "100. yıl" temalı bir koreografi hazırladı. Bu koreografi, hem görsel hem de anlamsal olarak katılımcıları ve izleyenleri derinden etkiledi.

Dünya Çocuk Rekorlarına Türk Damgası

Ancak bu etkinlik, sadece bir gösteri olmanın ötesine geçti. Öğrenciler, yaptıkları bu eşsiz performansla "En Çok Çocukla Kuruluş Günü Numarası Oluşturma Rekoru"na adlarını yazdırmayı başardı. Bu başarıları, Dünya Çocuk Rekorları hakemlerinin de dikkatini çekti.

Öğrencilerin Başarısı Tescillendi

Silivri Yusuf Sarıbekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin bu uluslararası başarısı, Dünya Çocuk Rekorları Kitabı'na da eklendi. Rekor hakem heyetinin önde gelen üyelerinden avukat Uğur Demircan, bu tarihi anın belgesini okul müdürüne takdim etti. Böylece, gençlerimizin bu ulusal coşkusu, uluslararası bir başarıyla taçlandırıldı.