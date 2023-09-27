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İstanbul'daki dolandırıcılık operasyonu: 8 kişi tutuklandı

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İstanbul'daki dolandırıcılık operasyonu: 8 kişi tutuklandı
Yurt dışındaki yabancı uyruklu kişilerle internet üzerinden iletişim kurup duygusal yakınlık sağlayarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

Yurt dışındaki yabancı uyruklu kişilerle internet üzerinden iletişim kurup duygusal yakınlık sağlayarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, yurt dışında yaşayan yabancı uyruklu kişilerle internet üzerinden iletişime geçerek duygusal yakınlık sağladıktan sonra vaatlerde bulunarak hileyle kandırdıkları mağdurlardan maddi menfaat sağlayan 11 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerin banka hesap hareketlerinin incelenmesi sonucu, mağdurların şikayetlerini doğrular nitelikte yüklü miktarda döviz hareketi belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, açık kimlik bilgileri tespit edilen 11 şüphelinin yakalanması için harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalanırken, 197 bin lira, para transferi ve suç unsuru ile görüşmeler içeren çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

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