  1. Anasayfa
  2. İstanbul
  3. İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 23,25'e yükseldi

İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 23,25'e yükseldi

Yayınlanma:
İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 23,25'e yükseldi
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı son yağışların ardından yüzde 7,07 yükselerek yüzde 23,25 seviyesine ulaştı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 11 Kasım'da yüzde 16,18 seviyelerine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı, son günlerdeki yağışların ardından tekrar yükselişe geçti.

Barajların doluluk 10 günlük sürede yüzde 7,07 artarak bugün itibarıyla yüzde 23,25'e yükseldi.

Son yağışlarla Alibey Barajı yüzde 24,57, Terkos Barajı 11,29, Büyükçekmece Barajı yüzde 7,96, Sazlıdere Barajı yüzde 8, Istrancalar Barajı yüzde 22,24, Kazandere Barajı yüzde 6,29, Pabuçdere Barajı 3,22, Ömerli Barajı yüzde 45,57, Darlık Barajı yüzde 37,57, Elmalı Barajı yüzde 44,17 seviyelerinde doluluğa erişti.

Kaynak:Haber Kaynağı

İstanbul
Girişimciliğin yeni adresi: Tech Istanbul
Girişimciliğin yeni adresi: Tech Istanbul
İstanbul'da toplu ulaşım 1 Ocak'a kadar ücretsiz-Ücretsiz olan hatlar hangileri ?
İstanbul'da toplu ulaşım 1 Ocak'a kadar ücretsiz-Ücretsiz olan hatlar hangileri ?
İstanbul merkezli "rüşvet" operasyonunda 46'sı polis 105 kişi yakalandı
İstanbul merkezli "rüşvet" operasyonunda 46'sı polis 105 kişi yakalandı
Çatalca'da hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
Çatalca'da hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
Fatih'te yayalara yol vermeyen sürücülere ceza
Fatih'te yayalara yol vermeyen sürücülere ceza
İETT yöneticilerinden etkili saha denetimleri
İETT yöneticilerinden etkili saha denetimleri
İstanbul'da ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu 25 Kasım'da başlayacak
İstanbul'da ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu 25 Kasım'da başlayacak