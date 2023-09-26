İstanbul'da Yine Metro Sıkıntısı! M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda Arıza
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İstanbul'da Yine Metro Sıkıntısı! M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda Arıza Mevcut. İstanbul'da metro seferlerinde teknik bir arıza yaşandığı kaydedildi.
İstanbul'da Yine Metro Sıkıntısı! M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda Arıza Mevcut. İstanbul'da metro seferlerinde teknik bir arıza yaşandığı kaydedildi.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak:
İstanbul