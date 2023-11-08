İstanbul’da yaşayan öğrenciler müjde! Yüksek kira veren öğrenciler sevinecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece'de İBB'nin en yüksek kapasiteli kız-erkek öğrenci yurdunun açılışını gerçekleştirdi. "Filenin Sultanları" adını taşıyan yurt, 560 kız öğrenci ve 482 erkek öğrenci olmak üzere toplam bin 42 öğrenciyi ağırlayacak kapasitede. İmamoğlu yaptığı konuşmada, gençlerin önündeki engelleri kaldırmanın önemine vurgu yaparak, İBB olarak sundukları hizmetleri anlattı.

‘TEK İSTEĞİM VAR SİZDEN, TEK BEKLENTİM VAR’

İmamoğlu, yurt açılışıyla ilgili yaptığı konuşmada, Atatürk'ün gençlere olan güvenini ve Cumhuriyet'i gençlerin enerjisiyle yükselteceği bilincini vurguladı. İmamoğlu, “Gençlere dönük sorumluluğumuzu yerine getirmenin huzurunu yaşıyorum. 5 bin 200'e yakın gencimizi yurtlarımızda misafir etmenin, onların benim yoldaşım olmasını hissetmenin, İstanbul’un gönüllüsü olmalarını sağlamamın gururunu yaşıyorum. Tek isteğim var sizden, tek beklentim var: Gördüğünüz yerde bana sadece selam verin. Başka bir şey istemiyorum sizden” şeklinde konuştu.

İBB ÖĞRENCİ YURDU ÖZELLİKLERİ

Açılan yurdun içeriği hakkında bilgi veren İmamoğlu, öğrencilerin rahat ve verimli bir şekilde eğitim alabilecekleri donanıma sahip olduğunu belirtti. Yurtta konferans salonları, kütüphaneler, bilgisayarlar, dinlenme odaları, hobi mutfağı, yemekhane, fitness salonu gibi birçok özellik bulunuyor.

Konuşmasının sonunda, İmamoğlu, yurtta kalan gençlerle sohbet etti ve onların sorunlarını dinledi. Gençlere, önlerine çıkan engelleri kaldırmaları ve hayallerini gerçekleştirmeleri için cesaretlendirici sözlerle seslendi. İmamoğlu, ayrıca merkezi idarenin yerel yönetimlerle iş birliği yaparak yurt sorununu çözmesi önerisinde bulundu.