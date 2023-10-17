İstanbul'da Yabancılar Patlama Yaptı: Hangi Ülkenin Vatandaşı İstanbul'u Tercih Ediyor?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Buğra Gökce, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su tüketim verilerine dayanarak yaptığı açıklamada, İstanbul'da yabancı uyruklu abone sayısının son 8 yılda hızla arttığını belirtti. Bu yıl itibariyle yabancı uyruklu abone sayısı 255 bin 985'e ulaşarak dikkat çeken bir artış gösterdi. İşte İstanbul'daki yabancı aboneler hakkında ilginç detaylar:

İstanbul'da Yabancı Uyruklu Abonelerin Sayısı 10 Kat Arttı

Gökce, İSKİ su tüketim verilerine göre, 2019 yılında İstanbul'da 145 bin yabancı uyruklu abone bulunduğunu açıkladı. Ancak bu rakamın 2023 yılına gelindiğinde 255 bin 985'e çıktığını belirtti. Bu dönemdeki hızlı artış, İstanbul'da yabancıların sayısının 8 yılda yaklaşık 10 kat arttığını gösteriyor.

İstanbul, Avrupa'nın En Büyük Yabancı Nüfusuna Ev Sahipliği Yapıyor

İstanbul'daki yabancı sayısı, tek başına bir şehir olsaydı Avrupa'nın en büyük dokuzuncu şehri olurdu. Paris şehir merkezinde 2,1 milyon insan yaşarken, Viyana'nın nüfusu 1,9 milyon, Barcelona ise sadece 1,6 milyon nüfusa sahiptir. Bu veriler, İstanbul'un ne kadar büyük ve çeşitli bir yabancı nüfusa ev sahipliği yaptığını göstermektedir.

Yabancı Abonelerin Hane Halkı Büyüklüğü Dikkat Çekiyor

Yabancı abonelerde hane halkı büyüklüğü 8-10 düzeyini aşabiliyor. Bu durum, İstanbul'da yaklaşık 2,5 milyon yabancı uyruklunun yaşadığını gösteriyor. Ortalama olarak İstanbul'da hane büyüklüğü 3,3 düzeyindedir, ancak yabancı aboneler arasında birçok hane birlikte yaşadığı için bu rakam daha yüksektir.

Yabancı Nüfusun Artışı Konut ve Afet Riskini Gündeme Getiriyor

İstanbul'da 350 ile 500 bin arasında konutta yaşayan yabancıların bulundukları binaların deprem ve afet riski belirsizdir. Özellikle kaçak göçmenler kayıtsız bir şekilde bu binalarda barındıkları için bu yapıları tespit etmek ve kontrol etmek mümkün değildir.

Bu hızlı yabancı nüfus artışı, İstanbul'un altyapısını, eğitim kurumlarını, rekreasyon alanlarını ve toplu taşıma ağını uygun şekilde geliştirmesi gereken bir zorlukla karşı karşıya bırakmıştır. Ayrıca, düzensiz ve kontrolsüz göç, İstanbul'un ekolojik sınırlarını daha da zorlamaktadır.

Yaşadığımız konut krizi ve şehirlerimizin geleceği için, yabancılara konut satışı uygulamasının gözden geçirilmesi ve kaçak göçle etkin mücadele edilmesi gerekmektedir. İstanbul'un sürdürülebilirliği ve refahı için bu sorunların çözülmesi önemlidir.