İstanbul'da virajı alamayan İETT otobüsü bariyerlere çarpıp yolu kapattı
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Küçükçekmece'de bariyerlere çarparak yolu kapatan İETT otobüsü trafiğin aksamasına neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Altınşehir yolu üzerinde seyir halinde olan İETT otobüsünün sürücüsü, viraja girdiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Sağanağın etkisiyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan otobüs, bariyerlere çarparak yolu tamamen kapattı.
Kaza dolayısıyla trafikte aksama yaşandı. Otobüsün olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
Otobüsün yolu kapattığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İstanbul