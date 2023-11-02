  1. Anasayfa
  2. İstanbul
  3. İstanbul'da virajı alamayan İETT otobüsü bariyerlere çarpıp yolu kapattı

İstanbul'da virajı alamayan İETT otobüsü bariyerlere çarpıp yolu kapattı

Yayınlanma:
İstanbul'da virajı alamayan İETT otobüsü bariyerlere çarpıp yolu kapattı
Küçükçekmece'de bariyerlere çarparak yolu kapatan İETT otobüsü trafiğin aksamasına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Altınşehir yolu üzerinde seyir halinde olan İETT otobüsünün sürücüsü, viraja girdiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Sağanağın etkisiyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan otobüs, bariyerlere çarparak yolu tamamen kapattı.

Kaza dolayısıyla trafikte aksama yaşandı. Otobüsün olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Otobüsün yolu kapattığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak:Haber Kaynağı

İstanbul
Ekrem İmamoğlu'ndan Şok Uyarı: İstanbul Ciddi Bir Sorunla Karşı Karşıya
Ekrem İmamoğlu'ndan Şok Uyarı: İstanbul Ciddi Bir Sorunla Karşı Karşıya
İSPARK 4 milyar avroluk değerden iflas durumuna geldi
İSPARK 4 milyar avroluk değerden iflas durumuna geldi
Güngören'de tramvay raydan çıktı
Güngören'de tramvay raydan çıktı
İstanbul'da 2 Kasım'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
İstanbul'da 2 Kasım'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
İstanbul'da terör örgütü PKK operasyonu
İstanbul'da terör örgütü PKK operasyonu
İstanbul'a su kesintisi - İSKİ saat verip uyardı
İstanbul'a su kesintisi - İSKİ saat verip uyardı
THY'nin saat 22.00'ye kadarki İstanbul çıkışlı tüm seferleri iptal edildi
THY'nin saat 22.00'ye kadarki İstanbul çıkışlı tüm seferleri iptal edildi
e-imar ile dijital dönüşüm süreçleri başlıyor
e-imar ile dijital dönüşüm süreçleri başlıyor