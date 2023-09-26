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İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 738 Kilogram Ele Geçirildiği

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İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 738 Kilogram Ele Geçirildiği
İstanbul'da 738 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonda yakalanan İran uyruklu 3 şüphelinin, dikkati çekmemek için deniz manzaralı evler kiraladıkları ve bu evleri uyuşturucu üretim ve dağıtım merkezi olarak kullandıkları belirlendi.

İstanbul'da 738 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonda yakalanan İran uyruklu 3 şüphelinin, dikkati çekmemek için deniz manzaralı evler kiraladıkları ve bu evleri uyuşturucu üretim ve dağıtım merkezi olarak kullandıkları belirlendi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran'dan ülkeye yüklü miktarda uyuşturucu madde getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan istihbarat çalışmalarının ardından İran uyruklu 3 şüpheliyi takibe alan polis, şüphelilerin Büyükçekmece ve Beylikdüzü'ndeki iki adreste tatil siteleri içinde yer alan deniz manzaralı evler kiraladıklarını, polisin takibinden kaçmak ve dikkati çekmemek için klasik yöntemlerin dışında hareket ettiklerini tespit etti.

Evlerin, uyuşturucunun üretimi ve dağıtımı için merkez olarak kullanıldığının belirlenmesinin ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının kararıyla adreslere baskın düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 733 kilogram sıvı, 5 kilogram da katı halde metamfetamin maddesi ele geçirilirken, uyuşturucu imalatında kullanılan 43 kilo 380 gram aseton maddesi, 2 adet hassas terazi ve çeşitli malzemelerin yanı sıra 176 bin 300 liraya el konuldu.

Operasyonda yakalanan İran uyruklu A.T, A.R. ve M.L'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Bakan Yerlikaya açıklamıştı

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından sosyal medya hesabı üzerinden duyurulmuştu.

Bakan Yerlikaya açıklamasında, 738 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiğini belirterek operasyonu düzenleyen polisleri tebrik etmiş, "Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi, toplumumuzu zehirlemeye çalışanlara hayatı zehredeceğiz." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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