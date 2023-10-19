İstanbul'da trafik yoğunluğu

İstanbul'da sabah trafik yoğunluğu oluşurken, bazı yollarda araçlar güçlükle seyretti. Kentte haftanın 4'üncü iş gününde D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı noktalarında, ana arter ve caddelerde trafik yoğunluğu yaşandı.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ayvansaray, Halıcıoğlu, Haliç Köprüsü mevkilerinde yoğunluk oluştu. Avcılar'dan Küçükçekmece'ye kadar da trafik yavaş seyretti.

TEM Otoyolu Hasdal mevkisinde Ankara istikametinde trafik yoğunluğu nedeniyle sürücüler yavaş ilerledi.

Anadolu Yakası'nda da D-100 kara yolunda Kadıköy'den başlayan trafik, her iki yönde Kartal'a kadar devam etti.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve bağlantı yollarında Avrupa Yakası istikametinde yoğun trafik nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.

Tem Otoyolu Ataşehir ve Ümraniye mevkilerinde de trafik yoğunluğu yaşandı.

Kent genelinde bazı metrobüs, İETT ve tramvay aktarma istasyonlarında da yolcu yoğunluğu meydana geldi.