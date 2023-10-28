İstanbul'da Trafik Yoğun: Büyük Filistin Mitingi için Hangi Yollar Kapalı?

İstanbul'da Büyük Filistin Mitingi nedeniyle bazı ana yolların trafiğe kapatılacağı bilgisi geldi. Özellikle hafta sonu şehir içinde hareket planı yapmayı düşünen vatandaşlar için bu bilgi hayati önem taşıyor. AKP ve MHP'nin birlikte düzenlediği Büyük Filistin Mitingi sebebiyle belirtilen yolların kullanımı geçici olarak kısıtlanacak.

Hangi yolların kapalı olduğunu, alternatif yol önerilerini ve İstanbul Valiliği'nin konu hakkında yaptığı açıklamaları bu yazımızda bulabilirsiniz.

İstanbul'da Hangi Yollar Kapalı?

Bu önemli miting nedeniyle İstanbul'un bazı ana arterlerinde kapanışlar yaşanacak. Şehir içinde seyahat edecek olanlar için bu durum, trafikte kalmamak adına alternatif güzergahların belirlenmesi gerektiğini işaret ediyor.

İstanbul Valiliği'nden Önemli Trafik Açıklaması

Valilikten yapılan son dakika bilgilendirmesine göre, miting nedeniyle kapatılacak olan yollar saat 07.00 itibariyle trafiğe kapatılacak. Bu bilgi, gün içinde seyahat planı yapmayı düşünen İstanbullular için önemli bir uyarı niteliği taşıyor.

Miting İçin Kapatılan Yollar ve Önerilen Alternatif Güzergahlar

İstanbul Valiliği'nin verdiği bilgilere göre:

Yeni Havalimanı Caddesi, İstanbul Fuar Merkezi ve Dünya Ticaret Merkezi arasında,

Atatürk Havalimanı'nın B kapısı giriş ve çıkışları,

Aynı havalimanının Yolu Ahtapot Kavşak Alt Geçidi ve Vip ayrımları,

Bakırköy'de bulunan Mimar Basri Mete Sokağı ile Metro İstasyon Sokağı'nın Yeni Havalimanı Caddesi ile kesiştiği bölgeler,

Ve Yeni Havalimanı Caddesi'ndeki Gümrük Köprüsü girişleri,

trafiğe kapatılacak. Bu yolların dışında Millet Bahçesi içinde ve Yeşilköy Caddesi üzerinden Millet Bahçesi'ne giden tüm bağlantı yolları da trafiğe kapatılacak.

Eğer bu kapalı yollardan birini kullanmayı planlıyorsanız, alternatif olarak Yeni Havalimanı Caddesi'ni tercih edebilirsiniz.

İstanbul'da bu gibi büyük etkinlikler ve organizasyonlar nedeniyle zaman zaman trafikte değişiklikler ve kapanışlar yaşanabiliyor. Bu tür durumlarda güzergah değişikliklerini önceden öğrenmek, trafikte kalmamak için büyük bir avantaj sağlar.